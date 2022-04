Veja o porquê você não deve beber cerveja direto da garrafa ou da lata

A cerveja é uma das bebidas mais antigas do mundo. Registros mostram que a cerveja surgiu há mais de 5 mil anos através dos sumérios na antiga Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Porém, historiadores não descartam que a cerveja e o processo de fermentação de bebidas seja ainda mais antigo.

Para quem gosta de beber, uma cerveja de vez em quando é uma boa pedida, principalmente em dias quentes. A bebida pode ser consumida de diversas formas, seja na garrafa, lata ou copo, e existem aquelas pessoas que preferem cada uma das formas. Porém, especialistas dizem que, consumir cerveja diretamente na garrafa não é a melhor opção.

Conforme apontado pelo site Meganotícias, o degustador Pascual Ilabaca explicou o motivo para não beber a cerveja direto na garrafa ou na lata e o principal deles tem a ver com o sabor do líquido, além de alterações no corpo.

LEIA TAMBÉM: Com cristais embutidos, Adidas e Swarovski lançam chuteira ‘Predator Edge Crystal’

De acordo com o especialista, ao beber direto da garrafa ou da lata, a cerveja não perde gases, o que pode causar inchaço abdominal e impedir que todas as qualidades da bebida sejam apreciadas.

“Se quisermos conhecer o cheiro e o sabor que tem em toda a sua proporção, beber da garrafa nos sufocará com aquele dióxido de carbono que trancou e que não libera , e fará nossas barrigas incham”, detalhou Pascual.

Sobre a forma mais indicada, ele pede para que a cerveja seja consumida em um copo largo, com dois dedos de espuma, para aproveitar todos os aromas.

LEIA MAIS:

Os signos com a maior intuição deste fim de semana

Perfumes nacionais MELHORES e mais BARATOS que importados existem? Sim! Confira a lista com essas fragrâncias MASCULINAS

Clube de masturbação masculino proíbe sexo entre participantes: “A irmandade fálica”