RED Canids Kalunga e paiN Gaming fazem a final da primeira etapa do CBLOL

A espera chegou ao fim! Na tarde deste sábado conhecemos o grande campeão da primeira etapa do CBLOL de 2022. Após semanas de jogo intenso, um dos times se consagrou campeão e agora segue para representar o Brasil no MSI de League of Legends.

A decisão foi disputada entre a paiN Gaming, representando a chave superior do torneio, e a RED Canids Kalunga, que se classificou para a final após uma impressionante campanha na chave inferior.

Pela segunda vez no ano, e pela primeira vez na elite do CBLOL, a Arena CBLOL recebeu os torcedores para acompanhar a decisão e garantir uma torcida repleta de emoções.

Atropelou?

No primeiro jogo do dia as equipes não se mostraram intimidadas pela presença da torcida e mostraram um jogo solto. Apesar de grandes lutas e atuações individuais, a RED viu a situação complicar depois que o caçador da paiN, “Cariok”, mostrou que veio com tudo para a partida e conseguiu colocar os jogadores da rota inferior a frente no jogo.

Com uma atuação apagada, a Matilha viu os Tradicionais conquistarem a primeira partida do dia e saírem na frente do placar na série Melhor de Cinco partidas.

A paiN entra para o jogo 2 com um placar de 1 a 0 e a possibilidade de ficar a 1 ponto do campeonato.

Acordou?

No segundo jogo do dia a RED entrou na partida com uma postura completamente diferente. Mostrando jogadas mais agressivas e decisivas, a rota inferior mostrou seu poder e, apesar de um susto no começo da partida, o atirador “Titan” brilhou com sua Jinx.

Enquanto isso, na selva, fomos presenteados com um duelo de gigantes graças a atuação incrível dos dois caçadores, “Cariok”, pela paiN, e “Aegis”, pela RED.

E foi a selva que definiu a partida e mostrou que a Matilha acordou na série e empatou o placar da Md5 em 1 a 1. Esse game marcou não só o empate na série, mas também o fim da invencibilidade do jogador do topo da paiN, “Wizer”, ao escolher seu “famoso Jayce” na rota do topo.

Jogo definido nos detalhes

O terceiro embate do dia foi um dos mais equilibrados. As duas equipes mostraram um começo de jogo extremamente pegado e reafirmaram a vontade de vencer.

Com jogadas incríveis, a paiN desempatou a série depois de uma atuação impecável de seu jogador da rota do meio, “Dynquedo”, que mostrou um grande domínio das habilidades de Vex, a campeã escolhida por ele para a partida.

Com a vitória, a paiN ficou a 1 ponto de levantar a taça e se consagrar campeã da primeira etapa do CBLOL 2022. Eles agora seguem para o quarto jogo do dia podendo fechar a série.

Com emoção?

O quarto jogo do dia poderia marcar o final da série e carimbar o passaporte da paiN para o MSI 2022, mas logo no início as coisas começaram a dar errado após uma eliminação precoce conquistada pelo jogador da rota do meio da RED Canids.

Com uma partida definida nas condições de vitória, a RED mostrou que entende de objetivos e fechou a alma do Dragão logo aos 20 minutos de partida ficando com uma boa condição de vitória para cima dos Tradicionais.

Após encaixar grandes lutas, a Matilha deixou tudo igual e levou a série para o jogo de desempate. Com 2 a 2 no placar, as equipes voltam para decidir o título no último jogo do dia.

Tudo ou nada

O quinto, e decisivo, jogo do dia começou completamente diferente das partidas anteriores. Com as duas equipes aparentando calma, os jogadores ficaram focados nos fundamentos e a partida demorou um pouco mais para esquentar.

E quando esquentou, o jogo pegou fogo! Em uma partida extremamente disputada as duas equipes brigaram ponto a ponto pela vantagem no outro e no mapa.

Graças a uma alma do oceano conquistada, a RED conseguiu passar a frente no placar e virou o jogo fechando a série em 3 a 2 e conquistando o CBLOL pela segunda vez consecutiva.

Os próximos jogos da RED Canids Kalunga serão representando o Brasil no MSI 2022.