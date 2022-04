Picada de carrapato gera infecção rara e mata um homem nos Estados Unidos

Uma simples picada de um carrapato é capaz de gerar uma infecção cerebral grave, com graves sintomas neurológicos, que podem levar o paciente à morte. Foi o que aconteceu com um morador do estado norte-americano do Maine, na divisa com o Canadá.

O caso foi confirmado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos como uma doença transmitida pelo vírus Powassan através da picada de um tipo de carrapatos que geralmente infecta veados na região do extremo norte do país.

O vírus é raro, infecta pouco mais de 25 pessoas por ano nos Estados Unidos, mas o que chama a atenção das autoridades de saúde do país é que o número de casos vem crescendo ano a ano nos meses de primavera e outono.

Essa infecção foi registrada somente nas regiões mais selvagens da América do Norte e da Rússia.

Os sintomas da doença começam após uma semana da picada do carrapato e incluem febre, dor de cabeça, fraqueza, vômitos, confusão, perda de memória, perda de coordenação e convulsão. Mas o vírus também pode se alojar no cérebro e provocar sérios problemas neurológicos, como a inflamação cerebral, que pode levar à morte. Mas o que intriga os cientistas é que muitas pessoas contaminadas com o vírus sequer ficam doentes.

Como não há vacinas para o vírus, a única medida é a prevenção contra a picada do carrapato, evitando áreas de mato alto e trilhas durante a temporada dos carrapatos (primavera e outono), uso de repelentes e roupas para proteger o corpo durante as caminhadas.

