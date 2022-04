Os signos que podem chegar a pedir toda a atenção dos parceiros

Quando se trata de relacionamentos, alguns signos que parecem ser muito independentes podem surpreender e se tornam carentes da atenção dos parceiros.

Confira quais são e descubra como esta atitude pode ser complicada:

Leão

O leonino está sempre se doando no relacionamento, mas também é ambicioso com o crescimento. Para que as coisas deem certo, ele pode exigir toda a atenção e contribuição do outro para que a meta que considera importante seja alcançada, esquecendo que ainda assim cada um deve ter energia para levar seus objetivos individuais a cabo. Ele pode se sacrificar pelo outro, mas tende cobrar o sacrifício também e nem sempre de forma justa.

Capricórnio

O capricorniano é um parceiro muito entregue ao relacionamento e constrói relações para que elas durem. No entanto, assim como doa sua atenção, ele também cobra e, algumas vezes, até em dobro. Este signo costuma achar que comprometimento está totalmente ligado com ser a prioridade, algo que acaba criando dependências que são desgastantes. “Sugar” a energia de alguém nunca é legal!

Aquário

Por mais que o aquariano seja independente, ele pode ter certa dificuldade em expressar sentimentos e pedirá toda atenção do outro quando quer que algo seja decifrado. Como nem sempre se aprofunda nesses assuntos, precisa que o outro esteja perto para compreender suas atitudes e começar a tirar suas conclusões. Essa atitude pode atrasar as coisas que seriam melhores resolvidas com diálogos para abrir o coração.

Peixes

O pisciano é romântico e profundo, de modo que ele tem seus sonhos e expectativas pulsando forte no coração, a espera que o outro trabalhe para descobri-las e realizá-las. Nem sempre leva em conta a realidade e pode ser injusto ao acreditar que o outro dar tanta atenção as fantasias como eles. Ter consideração não deve ser confundido com ter uma “bola de cristal”, assim como disposição e tempo para adivinhar o que o outro sente; isso pode ser um grande problema para signos que são menos intuitivos e preferem resolver no diálogo.

