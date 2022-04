Os signos que encontram o ex facilmente

Os amores do passado podem ser lembranças agradáveis, mas também difíceis, pois nem sempre todas as partes terminam com a mesma convicção e sentimentos. Pensando nisso, alguns signos do zodíaco são os que mais possuem facilidade em encontrar o ex, já que não se importam em manter tanta distância assim de quem já morou no seu coração.

Confira quais são os signos que sempre acabam encontrando o ex:

Gêmeos

O geminiano pode se empenhar para lidar com términos, mas não gosta que nada fique mal com ninguém, menos ainda com quem já amou. Por isso, ele pode tentar seguir com uma amizade e até mesmo frequenta os mesmos lugares depois do término. Essa é a receita perfeita para continuar dando de cara com o ex e até revivendo alguns momentos juntos. A finalização definitiva pode ser difícil.

Câncer

O canceriano não gosta de reviver seus traumas no amor, mas também tem dificuldade em cortar os laços completamente. Isso faz com que em momentos de crise, fraqueza ou carência, ele saiba bem onde encontrar seu ex, seja pessoalmente ou por mensagens. É possível que a tendência ao drama também os faça passar por cima do discernimento para encontrar mais uma vez alguém.

Libra

O libriano gosta quando tudo “termina” na amizade. Por isso, este signo pode ser otimista e dar uma chance das pessoas continuarem em sua vida. Ele não muda os lugares que frequenta e pode agir normalmente. Isso apenas será evitado se ele foi atingido profundamente pelo término, mas ele tenta não chegar até esse ponto.

Sagitário

O sagitariano vive em partidas e encontros, inclusive com o seu passado amoroso. Ele também tem dificuldade em finalizar ciclos de forma definitiva e sempre deixa uma porta aberta, seja para a amizade ou algo mais. Este signo pode ter uma queda por viver o momento sem pensar nas consequências e não deixaria de fazer nada por medo de encontrar alguém que já amou, mas terminou mesmo assim.

