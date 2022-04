LOUD conquista vaga na grande final do Valorant Masters 2022

A LOUD fez história no Valorant Masters de Reykjavík! Após vencer a final da chave superior do torneio, a equipe brasileira é oficialmente a primeira finalista do torneio internacional de Valorant e pela primeira vez temos um representante no TOP 2 do mundial.

A classificação veio após uma disputa intensa realizada em uma série melhor de três partidas (Md3) contra a equipe norte-americana da OpTic Gaming, que agora disputa a final da chave inferior do torneio ainda com chances de reencontrar a LOUD na grande final do Masters.

Apesar de sair com a vitória, a conquista veio na base da emoção após uma virada com direito a atropelo no primeiro mapa da série.

Atropelo em Fracture

O primeiro mapa do dia foi o Fracture. Começando a partida na defesa a LOUD passou por grandes dificuldades impostas pela composição da OpTic.

Com uma excelente atuação de Victor “Victor” Wong, a equipe norte-americana colocou uma grande vantagem para cima dos brasileiros e em pouco tempo dominou o mapa, deixando a LOUD em uma situação extremamente complicada.

Apesar de tentar uma reação, a equipe brasileira não conseguiu encaixar sua composição e sofreu uma derrota esmagadora no primeiro mapa do dia. A partida terminou 13 a 2 para a OpTic, que abriu 1 a 0 no placar da série.

Ficou tudo igual em Ascent

No segundo mapa do dia, Ascent, a LOUD mostrou o motivo de ter este mapa como uma de suas principais escolhas. Apesar de ser um round mais equilibrado, os brasileiros voltaram para o stage com uma nova postura e mostraram que o favoritismo tem motivos reais.

Mesmo terminando a primeira metade da partida atrás de seus adversários, a LOUD colocou ordem na casa e conseguiu empatar e virar o placar do mapa, finalizando a segunda rodada do dia com um placar de 13 a 8 em seu mapa de escolha.

Dessa forma, a série ficou empatada e a decisão seguiu para o mapa de desempate.

Virada no Icebox

A decisão do primeiro classificado para a final veio no mapa Icebox. Após conquistar uma boa vantagem no primeiro round da partida, a LOUD conseguiu impor seu jogo e mostrar sua força.

Mesmo mostrando um bom desempenho na partida, os brasileiros viram a OpTic encostar no placar e terminar a primeira metade do mapa apenas 2 pontos atrás.

Conseguindo manter a vantagem, a LOUD se viu em condição de vitória ao marcar 12 a 8 no placar. No entanto, o nervosismo falou mais alto e o ponto do jogo apareceu somente 4 rounds depois.

Leia também: Equipe brasileira chega na semifinal do VALORANT Masters Reykjavík

Após conseguir virar no placar, os brasileiros agora aguardam a final da chave inferior para descobrir se enfrentam novamente a OpTic ou a surpreendente ZETA DIVISION.

A final do Valorant Masters Reykjavík 2022 acontece no próximo domingo, dia 24 de abril, a partir das 13h30. O torneio será decidido em uma série Melhor de Cinco partidas, que será transmitida nos canais oficiais do torneio.