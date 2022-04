WhatsApp: Assim é possível criar de forma rápida e em poucos cliques um grupo só com você Foto ilustrativa

Sabia que é possível criar um grupo no WhatsApp em que você é o único integrante? Caso a resposta seja não, nós te damos uma mãozinha com este tema, com uma dica que pode ser aplicada em passos simples.

E, uma das maiores vantagens neste caso é que você não precisará instalar qualquer tipo de app externo para poder criar um chat exclusivo.

Se você está por fora desta novidade, é importante ressaltar que o WhatsApp tem feito a suspensão de contas que utilizam aplicativos terceiros para otimizar funções.

Embora muitos deles tragam serviços ainda não disponíveis no app de mensagens, tal iniciativa viola os termos e condições da plataforma, o que pode resultar na suspensão temporária ou até mesmo definitiva da conta.

Visto isso, fique alerta com relação a este tema para assegurar que seu perfil siga ativo.

Mas e então, como faço para criar um grupo no WhatsApp sozinho?

Funciona da seguinte maneira:

Comece acessando seu app e clicando nos três pontinhos;

Logo após, você deve selecionar a opção para criar um “novo grupo” ;

; Neste primeiro momento, você deve selecionar apenas um contato;

Então, logo após finalizar a criação do grupo, basta que remova o contato da pessoa e o chat estará disponível somente para você.

Importante: não esqueça de avisar a pessoa sobre o porquê criou um grupo e depois a removeu.

