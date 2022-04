Sexo: 3 conclusões sobre o vício de homens em pornografia

Ao ter contato com conteúdos pornográficos, o cérebro ativa automaticamente a dopamina, um hormônio causador de prazer. Apesar da boa sensação, a atividade de consumir conteúdo adulto não significa ser um benéfico ao cérebro. Acontece o seguinte: o centro de recompensa é ativado e traz uma sensação boa inicialmente.

Com o consumo frequente de materiais como estes, podem ser agravadas diversas questões psicológicas nos que são adeptos a este tipo de atividade.

Homens saudáveis e jovens podem ter seus principais problemas atrelados ao consumo de conteúdos pornográficos. Confira as três conclusões sobre o vício em pornografia, com base nas informações do Psychology Today.

1 – O sexo e o virtual

Um estudo recente analisou homens franceses com 18 anos ou mais, e examinou alguns padrões de uso. O uso da pornografia é a atividade sexual online mais comum para homens adultos, praticada por 99% dos 434 participantes da pesquisa.

2 – Fuga emocional

Alguns homens utilizam a pornografia para fugir de seus problemas atuais, como forma de encontraram algum pico de alegria. Isso acaba se configurando como uma motivação que o leva a consumir.

Os que se envolvem em atividades sexuais online como forma de fugir emocionalmente, tendem a possuir consequências negativas em suas vidas pessoais.

3 – Disfunção erétil

Imergir no universo pornográfico também cria cenários irreais na imaginação de quem consome, sendo que há toda uma produção envolvida, diferente de como ocorre na vida real.

As atividades sexuais online também podem colaborar para a disfunção erétil – ou impotência sexual – na prática da vida real.

Conclusão

A pesquisa revelou que 13% das buscas na internet estão relacionadas a algum tipo de conteúdo erótico. Muitos dos que enfrentam esse tipo de vício são homens jovens. Esse tipo frequente de atividades pode causar diversos problemas psicológicos aos adeptos, além de atrapalhar suas relações na vida real.