Os signos do zodíaco que preferem mergulhar no amor

Alguns signos do zodíaco podem ter uma personalidade forte e são muito independentes, mas mesmo assim mergulham com todo o coração no amor.

Confira quais são:

Áries

O ariano vai preferir entrar de cabeça no amor e que as coisas se desenvolvam com rapidez se for possível. Ele não tem medo de se aproximar e criar um vínculo repleto de química, contato físico e disponibilidade; é bem possível que ele não diga “sim” para tudo, pois conserva sua individualidade, mas espera que o outro se abra para se aventurar ao seu lado. Mesmo que seja chamado de impulsivo e acabe quebrando a cara depois, a troca é o que importa.

Touro

O taurino é um signo de prazeres e contato. Por isso, ele não quer viver romances frios e que não fortalecem a intimidade; cada encontro importa e é preciso dar-se o tempo de se apaixonar, sem barreiras e jogos que só deixam as coisas superficiais. Como gosta de se sentir confiante e caminhar com passos firmes, este signo estará muito atento à maneira como o outro se dedica a conexão, tanto emocionalmente quando fisicamente.

Leão

O leonino é capaz de se sentir confiante de verdade mesmo quando arrisca no amor; ele acredita em seu coração e lutará pelos sentimentos. Por isso, seus romances também podem se desenvolver com uma paixão intensa e rapidez, o que faz com que as duas partes se conheçam e possam se conectar de verdade para assim viver algo marcante.

Escorpião

O escorpiano é totalmente ciente e ligado aos seus desejos, sejam eles físicos ou emocionais. Quando encontra alguém que faz seu coração bater mais forte, está disposto a arriscar e se aproximar o máximo que pode para poder se entregar mais e ser admirado pelo o que é e sente. A paixão o inspira e pode até dar uma confiança extra quando é correspondida, mas isso só acontece quando a outra pessoa se mostra animada para construir uma grande história também.

