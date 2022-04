Os signos com a maior intuição deste fim de semana

O quarto e penúltimo fim de semana de 2022 chegou e alguns signos do zodíaco podem ser surpreendidos com um aumento importante da intuição. É importante ficar atento aos sinais!

Confira os signos que estão com um maior sexto sentido agora:

Gêmeos

A intuição desperta durante este fim de semana e pode falar muito sobre os relacionamentos e forma como você compartilha a vida. Explore o que sente e intui com atenção, pois as habilidades psíquicas começam a se manifestar. Toda a atenção deve estar voltada para os detalhes. Não tenha medo.

Leão

Hora de manter a vida mais harmoniosa e o cuidado com o bem-estar ou saúde; assim a intuição se manterá aguçada de forma positiva. É hora de se manter mais caseiro e refletir, especialmente sobre algumas dificuldades. É melhor ter cuidado com as palavras e com o que conta para os outros.

Confira mais: A verdade sobre os signos que atrapalham os relacionamentos pelo excesso

Virgem

Momento de muita intuição e criatividade; aproveite a energia de forma harmoniosa e deixe que inspirações poderosas fluam livremente. É importante perceber todos os sinais que apontam para as mudanças que precisam ser feitas, pois alguns hábitos já não fazem bem. Abrace a transformação que está sendo revelada.

Aquário

Hora de mergulhar na intuição e explorar o que o seu interior tem a dizer; seja profundo sem medo e tenha confiança. É hora de respostar fundo e considerar que suas escolhas podem mudar, assim como as decisões que ainda deve tomar. Ouça-se mais!

Peixes

Este é um momento de muita conexão com a intuição. É preciso ter uma atenção especial com os sonhos e assuntos que chegam até você como se fossem “coincidências”. Tenha determinação para ir até o fundo e compreender o que precisa ser entendido. Problemas serão resolvidos.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!