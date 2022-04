Uma nova pesquisa feita pelo Observatório de Raios-X Chandra da Agência Espacial Americana (NASA) com com mais de 100 galáxias pelo descobriu sinais de que buracos negros estão ‘destruindo milhares de estrelas menores em uma busca para ganhar espaço.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, as quatro galáxias mostradas em fotos estão entre as 29 da amostra que revelaram evidências de buracos negros crescentes perto de seus centros.

Raios-X do Chandra (azul) foram sobrepostos em imagens ópticas do Telescópio Hubble das galáxias NGC 1385, NGC 1566, NGC 3344 e NGC 6503.

Esses novos resultados sugerem um caminho um tanto violento para pelo menos alguns desses buracos negros atingirem seu tamanho atual – destruição estelar em uma escala que raramente ou nunca foi vista antes.

Os astrônomos fizeram estudos detalhados de duas classes distintas de buracos negros. A variedade menor são os buracos negros de “massa estelar” que normalmente pesam de 5 a 30 vezes a massa do Sol.

No outro extremo do espectro estão os buracos negros supermassivos que vivem no meio da maioria das grandes galáxias, que pesam milhões ou mesmo bilhões de massas solares. Nos últimos anos, também houve evidências de que existe uma classe intermediária chamada “buracos negros de massa intermediária” (IMBHs).

Como detalhado pela NASA, esta última pesquisa analisou aglomerados de estrelas muito densos nos centros das galáxias. Com estrelas tão próximas, muitas estrelas passarão dentro da atração gravitacional dos buracos negros nos centros dos aglomerados.

Crédito (X-ray: X-ray: NASA/CXC/Washington State Univ./V. Baldassare et al.; Optical: NASA/ESA/STScI)

NASA revela que buracos negros estão ‘destruindo’ estrelas menores para ganhar espaço provocando uma grande confusão

Dos aglomerados no novo estudo do Chandra, aqueles com densidade acima desse limite tinham cerca de duas vezes mais buracos negros em crescimento do que os abaixo do limite de densidade.

Como detalhado pela NASA, o limite de densidade depende também da rapidez com que as estrelas nos aglomerados estão se movendo.

Ainda de acordo com as informações, o processo sugerido pelo último estudo do Chandra pode ocorrer a qualquer momento da história do universo, implicando que buracos negros de massa intermediária podem se formar bilhões de anos após o Big Bang, até os dias atuais.

Crédito (X-ray: X-ray: NASA/CXC/Washington State Univ./V. Baldassare et al.; Optical: NASA/ESA/STScI)

Texto com informações da NASA