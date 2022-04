Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 22 a 24 de abril de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 22 a 24 de abril de 2022:

Áries

Você tomará decisões firmes em sua vida pessoal neste final de semana, pois seu signo passará por fortes energias, especialmente em sua vida amorosa. Procure analisar bem o que é melhor para sua vida e decidir com quem ficar para ser feliz.

Os signos mais compatíveis são Capricórnio, Gêmeos e Leão. Sexta-feira de reuniões de trabalho para reorganizar seus projetos. Tente desestressar e se concentrar no que você precisa para ter sucesso.

Você faz pagamentos e recebe um convite para fazer uma viagem; aproveite para relaxar. Cuidado com a inveja e o mau-olhado, lembre-se que o seu signo sempre brilha e isso incomoda os outros.

Evite gastos excessivos. A sorte será com os números 02 e 44. No domingo você sairá com seus amigos ou familiares para se divertir.

Touro

Durante estes três dias você aproveitará a vida. As energias positivas serão mais fortes e você alcança a abundância. Nesta sexta você terá sorte no trabalho e o que fizer será positivo.

Não hesite e decida ser um vencedor. Cuide dos problemas legais e tente resolver tudo na hora certa. Um amor do passado o procura para conversar; lembre-se de que todos cometemos erros e é bom tomar melhor suas decisões.

Cuide dos dentes. Tenha cuidado com sua personalidade; é melhor que você não dê sua opinião e fique longe de situações complicadas. Sábado e domingo de visitas.

Você limpa faz um limpa na vida e cuida melhor da saúde. Seus números da sorte são 05 e 18, especialmente no domingo.

Gêmeos

Nesta sexta você enfrentará pressões em seu ambiente de trabalho. Seu signo é muito apreensivo e tem dificuldade em se desapegar de situações complicadas.

Analise bem seus planos e não se aborreça nas discussões, tenha em mente que seu signo sempre será vitorioso.

Cuide de problemas de pele ou tente não se submeter a nenhum tratamento estético no qual possa ter complicações; é melhor esperar um pouco.

Você ganha dinheiro extra e seus números da sorte são 07 e 88. Você compra roupas e decide mudar de visual; cuide do seu dinheiro e não compre itens que você não vai usar.

Sábado e domingo você terá a oportunidade de começar algo novo. Evite o estresse e cuide mais da saúde; a alimentação tem um papel importante.

Câncer

Você receberá muitas energias positivas neste final de semana. Analise qual é a sua melhor opção nos negócios. Cuidado com roubos e tente não emprestar seu cartão de crédito ou dinheiro.

É hora de você cuidar melhor dos seus recursos. Um amigo faz um convite. Não brigue com seu parceiro e tente não focar só no ciúmes; aproveite mais o relacionamento.

Os solteiros encontrarão um novo e apaixonado amor. Ele pode ser do signo de Sagitário ou Peixes que serão muito compatíveis, basta dar tempo ao relacionamento para dar certo.

Você resolve uma situação legal a seu favor ou quanto a moradia. Olhe ¿ para o que você precisa. Apoie-se em sua família, eles sempre verão o melhor para você. Seus números da sorte são 03 e 29. A sorte aumenta no domingo.

Leão

Você enfrentará complicações no trabalho nesta sexta-feira e será um dia de energias muito instáveis. Evite mudanças de emprego ou empréstimos. Lembre-se de que seu signo é regido pelo elemento fogo e o torna sensível diante das crises.

Você faz mudanças em casa e renova suas energias. Você recebe um convite para uma festa; evite os rancores do passado e aproveite o momento.

Tente não ajudar todo mundo e se sacrificar; veja o bem para os dois lados. Você terá sorte com os números 17 e 30. A sorte estará do seu lado no sábado.

Mantenha uma boa alimentação. Não beba muito álcool e evite os excessos. Amores novos e apaixonados estão procurando por você, mas é preciso saber o que pode durar e o que é passageiro.

Virgem

Seu signo ouvirá boas notícias e as energias da vida serão completamente renovadas. Você recebe um presente que não esperava e pode ser de um novo amor.

Um membro da família faz um convite. Não procure desculpas ou conflitos onde não existem; deixe-se amar, é o momento ideal para você se apaixonar e aproveitar a vida. Os signos mais compatíveis com você serão Áries, Câncer e Virgem.

Procure um advogado para resolver questões legais. Você recebe dinheiro extra e seus números da sorte são 12 e 35; principalmente no domingo.

Cuidado com o que você vai comer neste fim de semana; lembre-se que um dos seus pontos fracos é o estômago. Está na hora de você começar a economizar.

Libra

A boa sorte chega em sua vida neste fim de semana para que você se reinvente no amor. Tente pagar as dívidas no momento certo não ter problemas financeiros no futuro.

Evite contar aos outros sobre seus problemas, lembre-se que muitos ficam felizes quando as coisas dão errado para você , então tente ser discreto.

Tente não ser impulsivo em seu trabalho. Lembre-se que quem fica com raiva e se descontrola sempre perde, então tenha cuidado com o que você diz aos outros.

Tente sair neste fim de semana para passear e tomar um ar fresco para que sua energia positiva se multiplique. Um amigo pode se apaixonar por você, mas esclareça a situação e não brinque com os sentimentos dos outros.

Um romance com alguém do signo de Peixes ou Touro. Você terá sorte com os números 19 e 23. Evite problemas com seus vizinhos.

Escorpião

Você vai se sentir muito positivo nesta sexta-feira e com energia para seguir em frente. Uma viagem pode surgir nos próximos dias.

Tente não se apaixonar tanto se você acabou de conhecer alguém; lembre-se de que a confiança é conquistada com o tempo, então prossiga com calma em seus relacionamentos amorosos.

Este final de semana será propício para você arrumar sua casa e renovar as energias. Você viverá dias de grande paixão com novos amores.

Aprenda a dizer não. Você terá sorte com os números 31 e 47. Tente não mentir em hipótese alguma, porque mais cedo ou mais tarde a verdade vem à tona.

Um negócio irá atrair dinheiro extra. Cuidado com o rancor de um amor passado; procure ficar em paz.

Sagitário

Este fim de semana você fará tudo o que tem em mente, especialmente porque seu desejo de ter sucesso será decisivo e você não desistirá até atingir seu objetivo.

Seu signo tem muita sorte nos relacionamentos amorosos, mas deve evitar problemas em triângulos amorosos. Tome cuidado com o que faz e não machuque ninguém.

Este fim de semana você terá muito trabalho; organize seu tempo e não fique sem fazer suas tarefas. Você ganha dinheiro extra.

Você vai sair com seu parceiro. No domingo você terá sorte com os números 09 e 28. Você pensará em um amor do passado; lembre-se que seu signo é muito orgulhoso, mas deve se encher energias positivas e conhecer pessoas mais compatíveis. Amores do signo de Leão e Áries podem chegar.

Capricórnio

Este fim de semana você vai se lembrar de alguém que não está mais com você; tente falar com a pessoa ou ficar em paz. Procure ocupar sua mente e sair com seus amigos para que o sentimento de solidão saia de sua vida.

No amor, um signo de Áries ou Virgem irá procurá-lo. Um convite especial chega. Divirta-se! Na sexta-feira você terá muita sorte e seus números da sorte são 21 e 30.

Você vai comprar roupas, mas lembre-se de gastar apenas com o que precisa e continue economizando, principalmente não gaste o que não tem.

Você saberá de uma operação e dará todo o seu apoio moral. Lembre-se que seu signo é muito intenso e você sempre quer tudo muito rápido; respire e faça uma coisa de cada vez. Dê tempo aos negócios, você terá uma grande recompensa em seu trabalho.

Aquário

Na sexta-feira você terá muito trabalho em seu escritório e fechará contratos importantes. Você manda consertar algo. Um negócio é iniciado. Uma amiga pede conselhos sentimentais, dê a ela o tempo que você gostaria de receber. Você compra roupas e muda seu visual.

Você será convidado a viajar para o exterior. Tenha cuidado com álcool porque seu estômago está muito delicado. Continue o exercício e cuide da saúde.

No amor, pense cuidadosamente no seu próximo passo. Você terá sorte com os números 13 e 40. Lembre-se de que os problemas são resolvidos na hora, não antes ou depois; não se estresse com isso.

Peixes

Você será muito atencioso em assuntos pessoais. Às vezes você quer controlar os outros e isso cria problemas no amor; Tente mudar essa atitude.

Lembre-se que vale a pena pedir perdão a quem você ofende e viva com tranquilidade, pois é essencial. Você conserta seu carro ou faz uma viagem. Alguém do signo de Câncer ou Escorpião volta na sua vida amorosa.

Tente se dar tempo e escolha a melhor pessoa, não há pressa. Você terá um fim de semana muito longo e cheio de atividades.

Dê a si mesmo tempo em tudo o que planejou. Você vai ter sorte com os números 06 e 50. Você está se preparando para uma mudança e pode ser de casa. Você manda consertar algo. Sua mãe ou importante figura feminina precisa do seu apoio.

