Estas são as melhores frutas para diabéticos

Diabéticos precisam tomar uma série de cuidados com a saúde, principalmente com a alimentação, para que a doença não se agrave. Se alimentar corretamente faz com que os níveis de glicose no sangue sejam controlados.

As frutas são alimentos essenciais para uma dieta balanceada, porém, quem é diagnosticado com diabetes, precisa fazer um controle da quantidade de frutas consumidas por dia, para que não haja complicações.

Se for levado em conta o consumo natural da fruta, não existem as mais ou menos recomendadas. Já para as que são compradas em conservas, é preferível aquelas mantidas no próprio suco e que não venham com adoçantes artificiais.

As frutas in natura, no geral, possuem índice glicêmico baixo, logo seus efeitos sobre os níveis de glicose no sangue não alteram muito. Frutas como abacaxi e melão possuem índices maiores, o que significa que o consumo deve ser mais regulado.

A dieta para quem é diabético deve ser aconselhada por um médico nutricionista, pois este profissional é capaz de indicar os alimentos e a quantidade correta de consumo de cada um deles. De qualquer forma, a American Diabetes Association dá algumas dicas:

Se você contar carboidratos, deve considerar que aproximadamente (porque cada fruta será diferente) em um terço ou meia xícara de fruta, você pode encontrar 15 gramas de carboidratos;

No caso de você preencher as porções do prato de referência, um pequeno pedaço de fruta, ou meia xícara de fruta picada, deve ser um tamanho menor do que a proteína e os carboidratos que você serviu.

As frutas a seguir são indicadas para o consumo, pois possuem um alto teor de fibras:

Maçã;

Ameixa;

Morango;

Damasco;

Pera;

Tangerina.

ATENÇÃO!

Busque consumir as frutas do modo natural e evite transformá-las em suco pois o índice glicêmico do suco é maior, pois contém menos fibras. Além disso, faz com que você consuma em maior quantidade. Outra dica importante é comer as frutas com casca para preservar as fibras.

