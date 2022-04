A Adidas e a Swarovski anunciaram o lançamento de uma linha limitada de chuteiras e que promete trazer o “luxo nos pés”. Trata-se do “Predator Edge Crystal” que conta com cristais da joalheria. Vamos entender melhor os detalhes?

Sobre a novidade já disponível, a Swarovski descreve: “As três listras clássicas da Adidas se tornam uma manifestação da própria luz, com milhares de cristais Swarovski embutidos e integrados em cada bota”.

“Inspirado nas noites sob as luzes, do campo à festa, e nos momentos de puro brilho no meio, o Predator Edge Crystal oferece um novo lado fascinante do multifacetado Predator Edge”

As características da Adidas e Swarovski Predator Edge Crystal

Segundo reforça o portal FayerWayer, atualmente, as cores disponíveis da chuteira são: Focus Olive, Silver Metallic e Magic Lime.

Com cristais embutidos, Adidas e Swarovski lançam chuteira 'Predator Edge Crystal'

Projetadas para otimizar a deflexão, controle, drible em campo e potência, as novas chuteiras da Adidas e Swarovski têm uma parte superior dividida em quatro seções com nervuras.

Um ponto interessante é que o antepé foi pensado para fazer uma redistribuição do peso para a frente da chuteira, o que gera mais potência do pico.

Além da característica citada anteriormente, outra de destaque do Predator Edge Crystal são suas solas firmes, com elementos inspirados em diamantes que geram tração sólida no solo.

Por fim, se você está curioso para saber quanto custa este produto, ele sai por $330 dólares no site oficial da Adidas. Preço sujeitos à alteração sem prévio aviso e o portal [Metro World News Brasil] não tem responsabilidade sobre a oferta.

