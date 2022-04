Clube de masturbação masculino proíbe sexo entre participantes: “A irmandade fálica”

Os clubes de streap-tease masculinos e femininos já são comuns em quase todos os países ocidentais e ninguém mais repara letreiros luminosos noturnos oferecendo serviços relacionados a sexo. Mas em Madri, na Espanha, um empresário acaba de inaugurar um serviço realmente inédito no país: um clube de masturbação masculino.

O primeiro clube de masturbação funciona em um antigo bar, em um bairro residencial de Madri, com capacidade para até 70 pessoas. As regras são rígidas: nada de sexo entre os participantes no local, mas as sessões de masturbação em grupo podem durar até 3 horas, segundo reportagem do jornal “El País”.

Na decoração do local, paredes grafitadas, armários de segurança, dois banheiros, poltronas compridas e telas espalhadas pelo local que mostram exclusivamente vídeos de homens se masturbando.

De acordo com o empresário e fundador do ‘empreendimento’, Nacho G., o local é frequentado tanto por gays quanto por homens heteros e eles podem “repetir” quantos vezes quiserem nas três horas que duram a sessão em grupo. “Entre um orgasmo e outro, sempre dá para conversar, como velhos amigos. Sem nenhum pudor”, disse.

Outra regra levada a sério no estabelecimento é em relação à discriminação entre os membros. Qualquer pessoa pode participar, independente de idade, etnia, raça, condição física ou orientação sexual. “Não discriminamos ninguém”, explicou Nacho.

Nacho conta que muitos homens que participam dos eventos são casados ou tem namoradas fixas e são felizes com suas parceiras, mas procuram no clube o que ele define como “irmandade fálica”

“O prazer de se masturbar é pessoal e depende de você, mas também pode conectá-lo diretamente com outros homens que gostam de se masturbar”, disse em entrevista que concedeu ao jornal El País.

Ele explica que seus clientes veem a masturbação em grupo como forma de ter prazer sexual sem trair a parceira.