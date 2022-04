Aprenda a limpar a caixa de areia do seu gato de forma prática

Aprenda a limpara caixa de areia do seu gato de forma prática Imagem: Pexels

Uma das qualidades dos felinos é que eles são animais de estimação muito sistemáticos e higiênicos e quando aprendem algo, aquilo se torna a sua rotina. Isso é muito vantajoso na hora de fazer as necessidades, pois quando eles aprendem que a caixa de areia é o local correto, eles nunca mais irão fazer sujeira fora do lugar.

Porém, não é porque os gatos possuem um banheiro ‘próprio’ que você não vai limpá-lo, não é mesmo? Mas se você tem dúvidas de como limpar a caixa de areia ou ainda gostaria de aprender uma forma prática e rápida, confira a seguir as dicas retiradas do blog Petz.

Frequência

Em primeiro lugar, é preciso compreender que esse trabalho precisa ser feito todos os dias, já a quantidade de vezes que você irá limpar depende do número de gatos que você possui em casa.

Uma outra dica importante é criar uma rotina e escolher um horário fixo para a limpeza, como por exemplo no início da manhã e antes de dormir.

Itens

O utensílio imprescindível para a limpeza da caixa de areia é a pá sanitária, que separa a areia dos dejetos. Caso a areia que você utilize for higiênica, a pá é suficiente para a limpeza. Porém, se você utiliza granulado de madeira, o xixi transforma os grãos em pó, então nesse caso você irá precisar de uma pá sanitária para peneiras os dejetos e a pá sem furos para coletar o pó que precisa ir para o descarte.

Qual a melhor areia?

Você deve estar se perguntando se existe alguma areia mais higiênica do que outra, mas na verdade tudo depende da adaptação do gato. Alguns bichanos podem apresentar alergias ao tipo de areia e precisam utilizar a sílica, por exemplo.

Para que seja feito uma melhor adaptação, nunca troque o modelo da areia do gato de uma única vez. Adicione o novo tipo aos poucos, misturando com a areia antiga e entendo a reação do seu pet.

Com qual frequência é preciso lavar a caixa?

Assim como os banheiros dos humanos, a caixa de areia dos gatos precisam ser lavadas. Para isso, retire tudo do recipiente e lave com sabão neutro. Não utilize produtos perfumados para não irritar o olfato do gato. Você deve fazer a lavagem uma vez por semana.