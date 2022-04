Você sabe quantos anos vive uma galinha?

As galinhas são animais utilizados como alimento, por isso, o seu tempo de vida acaba sendo encurtado. Porém, caso ela seja criada como um animal de estimação, é possível que ela tenha um tempo de vida até que duradouro, mas isso depende de diversos fatores que interferem na sua sobrevivência.

Se a galinha for criada de forma doméstica e ser bem-cuidada, ela pode viver tranquilamente entre cinco e dez anos. Os galos também possuem uma expectativa de vida parecida. Porém, conforme explicado anteriormente, existem fatores que fazem o número variar. Confira quais são a seguir, de acordo com o site Petz.

Raça

Muitas pessoas não sabem, mas as galinhas também possuem raças variadas, e isso interfere diretamente no seu tempo de vida, já que algumas possuem um físico mais ‘preparado’. A galinha d’Angola, por exemplo, pode viver oito anos. A mistura entre raças de galinhas também influenciam na sobrevivência do animal. Caso a raça for pura, ela tende a viver por mais anos.

Fatores genéticos

Para que elas cresçam mais rápido ou produzam mais ovos, a galinha pode ser modificada geneticamente, e isso pode diminuir seu tempo de vida.

Doenças hereditárias

Assim como os seres humanos, elas também podem carregar doenças que diminuem seu tempo de vida, caso não haja um tratamento precoce. A doença pode influenciar toda uma geração daquele animal.

Alimentação errada

A comida precisa ser nutritiva e em quantidade certa. O milho, alimento tradicional para o animal, é a melhor escolha, mas é importante que a ração também seja oferecida.

Habitat

Um outro fator muito importante para a sobrevivência da galinha é o local onde ela vive. A falta de limpeza e condições de higiene precária pode diminuir o tempo de vida de uma galinha, além de disseminar doenças e contaminar alimentos. Outro ponto importante é respeitar as horas de sono para que elas não fiquem estressadas.