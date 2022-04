Você está sendo bombardeada de amor? Essas 4 perguntas podem te ajudar a descobrir

Quando você está no começo de uma relação, muitas vezes acaba não percebendo todos os sinais do que o relacionamento pode se tornar no futuro. É o caso do ‘bombardeio do amor’, que, aparentemente, parece ser muito bom. Afinal, quem não gosta de receber carinho e presentes? Porém, é preciso tomar cuidado, pois essas atitudes podem transformar o relacionamento em algo abusivo e controlador. Então como identificar quando isso está ocorrendo e se é algo saudável?

Cathy Press, psicoterapeuta e supervisora clínica especializada em questões relacionadas ao abuso, diz que existem quatro perguntas que você pode fazer para si mesma para identificar como o relacionamento e se é bom continuar.

Eles elogiam muito?

Existe uma diferença entre realmente agradar alguém e essa pessoa dizer tudo o que você quer ouvir. Se, desde o princípio, alguém está sendo muito incisivo com os elogios, isso é um sinal de alerta. “Eles podem dizer que você é exatamente o que eles estão procurando, que você é especial, que eles nunca conheceram alguém como você antes, que eles se sentem sortudos por tê-lo conhecido”, diz Cathy ao Metro Reino Unido (em inglês).

A relação está escalando muito rápido?

Você notou que a relação está se tornando rapidamente algo mais sério? Talvez seja melhor ir com cuidado, de acordo com a especialista.

Eles estão enchendo você de presentes?

“O companheiro pode mimá-lo comprando presentes, roupas, joias ou outras coisas que você talvez não consiga comprar e você pode pensar que, se eles gastam dinheiro com você ou tratam você, eles devem pensar muito em você, mas isso não é necessariamente o caso, pois eles terão um motivo oculto”, explica Cathy, enquanto pede para que seja feito o seguinte questionamento: “o presente é me tratar genuinamente e me fazer sentir especial? Ou foi dado para me fazer sentir que devo algo em troca e talvez ser usado mais tarde como alavanca quando eles querem que eu faça algo que eu não quero fazer?”

Tudo parece bom demais para ser verdade?

Um outro ponto de atenção é para o fato de que o relacionamento pode parecer muito bom, como nos contos de fadas ou filmes. “Uma vez que você está viciado e está experimentando sentimentos em relação a eles, seu parceiro pode começar a se comportar como se fosse dono de você. Experimentar o bombardeio do amor é uma fantasia e deve ser tratado com cautela”, finaliza Cathy.

LEIA MAIS:

⋅ Um guia para interpretação dos sonhos sexuais

⋅ Os 4 motivos mais comuns que fazem os casais discutirem

⋅ Sem pressa! 3 atitudes para tomar antes de começar um novo relacionamento amoroso