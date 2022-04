NASA: Sonda Perseverance captura dramático vídeo de Eclipse Solar em Marte nunca visto antes; confira registro

O rover Perseverance Mars da Agência Espacial Americana (NASA) capturou imagens dramáticas de Phobos, a lua em forma de batata de Marte, cruzando a face do Sol.

Como detalhado pela NASA, essas observações podem ajudar os cientistas a entender melhor a órbita da lua e como sua gravidade puxa a superfície marciana, moldando a crosta e o manto do Planeta Vermelho.

Capturado com pela câmera Mastcam-Z em 2 de abril, o eclipse durou pouco mais de 40 segundos – muito mais curto do que um eclipse solar típico envolvendo a Lua da Terra.

As imagens são as mais recentes de uma longa história de naves espaciais da NASA capturando eclipses solares em Marte.

Mas Perseverance, que desembarcou em fevereiro de 2021, forneceu o vídeo mais ampliado de um eclipse solar de Fobos até agora – e com a taxa de quadros mais alta de todos os tempos. I

A equipe observou que, embora Perseverance primeiro envie miniaturas de baixa resolução que oferecem um vislumbre das imagens que estão por vir, é possível ficar impressionado com as versões de resolução total.

Como detalhado pela NASA, a cor também diferencia esta versão de um eclipse solar de Fobos. O Mastcam-Z possui um filtro solar que age como óculos de sol para reduzir a intensidade da luz.

Crédito (Reprodução NASA)

Rover Perseverance captura dramático vídeo de Eclipse Solar em Marte nunca visto antes

À medida que Fobos circula Marte, a sua gravidade exerce pequenas forças de maré no interior do Planeta Vermelho, deformando ligeiramente as rochas na crosta e no manto do planeta. Essas forças também mudam lentamente a órbita de Fobos.

Como resultado, os geofísicos podem usar essas mudanças para entender melhor o quão flexível é o interior de Marte, revelando mais sobre os materiais dentro da crosta e do manto.

Ainda de acordo com as informações, os cientistas já sabem que Phobos está condenado: a lua está se aproximando da superfície marciana e está destinada a colidir com o planeta em dezenas de milhões de anos.

Texto com informações da NASA