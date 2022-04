NASA: Hubble comemora seu 32º aniversário com imagem impressionante de grupo incomum de galáxias; confira registro

O Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) comemora seu 32º aniversário com uma imagem impressionante de um grupo incomum de galáxias.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, esta coleção inclui três galáxias em forma de espiral, uma elíptica e uma lenticular (semelhante a uma lente). De alguma forma, essas diferentes galáxias se cruzaram em sua evolução para criar um amostrador de galáxias excepcionalmente lotado e eclético.

Preso em uma dança gravitacional vagarosa, todo o grupo está tão lotado que poderia caber dentro de uma região do espaço com menos de duas vezes o diâmetro do disco estelar da nossa Via Láctea.

O telescópio espacial Hubble, da Nasa, se dedica a fotografar o espaço desde seu lançamento, em 24 de abril de 1990

Embora esses agrupamentos possam ser encontrados no coração de enormes aglomerados de galáxias, elas estão notavelmente isoladas em seu próprio pequeno pedaço do universo, na direção da constelação de Hidra.

Como detalhado pela NASA, uma explicação possível é que há muita matéria escura (uma forma desconhecida e invisível de matéria) associada a essas galáxias.

Portanto, este registro captura as galáxias em um momento muito especial em suas vidas. Em cerca de 1 bilhão de anos, eles eventualmente colidirão e se fundirão para formar uma galáxia elíptica gigante.

Os astrônomos estudaram este grupo compacto de galáxias não apenas em luz visível, mas também em comprimentos de onda de rádio, infravermelho e raios-X.

Embora mais de 100 desses grupos compactos de galáxias tenham sido catalogados em pesquisas do céu que remontam a várias décadas, o Hickson Compact Group 40 é um dos mais densamente compactados. Confira:

O Hubble foi colocado em órbita a bordo do ônibus espacial Discovery, em 25 de abril de 1990.

Ainda de acordo com as informações, o telescópio já fez 1,5 milhão de observações de aproximadamente 50 mil alvos celestes até hoje.

Texto com informações da NASA