Grávida ganha indenização milionária depois que chefe a demitiu por ‘enjôo matinal’ exagerado

Uma grávida ganhou uma de indenização de 185 mil libras (mais de R$ 1 milhão) depois que seu chefe tomou a decisão de demitir enquanto ela estava fora do trabalho com graves enjoos matinais.

Rachel Richardson foi mandada embora um mês depois de dizer aos gerentes que estava grávida, tendo perdido reuniões devido a exames e esteve ausente porque se sentiu mal.

Ela só estava na empresa de engenharia nuclear onde trabalhava por oito meses antes de ser demitida, tendo sido contratada para supervisionar um projeto importante, como detalhado pelo site The Mirror.

Os chefes disseram à Richardson que a decisão de deixá-la ir foi tomada porque ela “não havia atingido os objetivos” estabelecidos.

No entanto, o tribunal decidiu que ela foi tratada desfavoravelmente, pois a decisão de demiti-la foi tomada enquanto ela estava fora do trabalho com enjoos matinais.

As ausências de Richardson e a iminente licença-maternidade representaram um “problema significativo” para a empresa, constatou a decisão judicial.

Ainda de acordo com as informações, ela ganhou uma compensação impressionante de 185 mil libras depois que suas reivindicações por demissão injusta e discriminação na gravidez foram confirmadas (um e-mail interno também foi utilizado como prova).

Com informações do site The Mirror