App WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares a partir do dia 30 de abril; confira a lista

Os aparelhos e softwares estão sempre mudando. Por esse motivo, o app WhatsApp verifica regularmente quais sistemas operacionais são compatíveis.

Sistemas operacionais compatíveis

Como detalhado pelo blog da plataforma, estes são os sistemas operacionais compatíveis atualmente:

Aparelhos com sistema operacional Android 4.1 e versões posteriores

iPhones com iOS 10 e versões posteriores

Aparelhos com KaiOS 2.5.0 e versões posteriores, incluindo JioPhone e JioPhone 2

“Assim como outras empresas de tecnologia, todos os anos, analisamos quais são os aparelhos e softwares mais antigos e com o menor número de usuários para definir aqueles que deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp. É possível que esses aparelhos não abranjam as atualizações de segurança mais recentes ou não incluam funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp”, detalhou.

O que acontecerá se o sistema operacional que você usa deixar de ser compatível com o WhatsApp?

Antes de deixar de oferecer suporte para um sistema operacional, será exibida uma notificação diretamente no aplicativo do WhatsApp.

“Também exibiremos alguns lembretes solicitando que você atualize o sistema”, informou o app. No entanto, alguns aparelhos podem não contar mais com suporte de atualização.

Celulares em que o app WhatsApp deixará de funcionar em abril

Como detalhado pelo site ‘El Comercio’, o app WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares neste mês de abril. Com isso, usuários que utilizam versões antigas não poderão mais utilizar o aplicativo de mensagens.

Ou seja, celulares com: Android Apple Pie, Banana Bread, Cupcake 1.5, Donut 1.6, Eclair 2.0, Froyo 2.2, Gingerbread 2.3, Honeycomb 3.0 e Ice Cream Sandwich 4.0 não poderão mais usar o WhatsApp.

Com informações do blog do app de mensagens