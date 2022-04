A verdade sobre os signos que atrapalham os relacionamentos pelo excesso

Alguns signos do zodíaco podem ter alguns comportamentos exagerados que acabam complicando a convivência nos relacionamentos.

Confira quais são:

Áries

O ariano sempre será um parceiro dedicado à paixão e conexão com a outra pessoa. No entanto, ele pode acabar exagerando quando o assunto é exigir que o parceiro cumpra todas as suas expectativas mesmo sem nunca ter pontuado nada claramente. Este signo é repleto de inciativa e pensa que todas as pessoas devem assumir esta postura; fazer e acontecer antes que os outros cobrem.

Touro

O taurino é um dos signos mais sólidos no amor e sempre pensa em como pode construir um futuro melhor ao lado de quem ama. Por isso, ele tende a exagerar na seriedade e cobrará que o outro esteja tão empenhado em trabalhar ao seu lado para alcançar o padrão que sonha. Infelizmente, esse comportamento pode tornar as coisas difíceis e pouco focadas em desfrutar o presente, o que pode gerar distanciamentos.

Câncer

O canceriano é muito presente em seus relacionamentos e sempre buscará uma forma de criar laços fortes, que se apoiam desde as questões mais práticas até as mais profundas. No entanto, este signo pode se entusiasmar muito em seus relacionamentos e acreditar que eles são os responsáveis por realizar todos os seus sonhos; este é um fardo pesado. A decepção com a realidade pode tornar o drama excessivo e desgastante.

Virgem

O virginiano tem sempre os objetivos muito claros, inclusive quando se trata de amor. Por isso, este signo pode ter um grande problema quando o assunto é planejar tudo com os mínimos detalhes e busca da perfeição. Ao colocar regras e metas de forma exagerada para tudo, este signo acaba deixando o entusiasmo da paixão no cotidiano ser transformado em obrigações. Dar o melhor de si é fundamental, mas também é muito importante aceitar como o outro é e o que tem a oferecer.

