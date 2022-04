Você já viu algum inseto gigante? Conheças as maiores espécies, suas características e curiosidades

O mundo é habitado por milhares de insetos e você provavelmente é cercado e convive com muitos deles. Para alguns, são inofensivos e não apresentam nenhum mal. Já outras pessoas sentem pavor só de pensar na ideia de ter que encarar algum inseto na sua frente. Mas e os insetos gigantes? Mesmo para os mais corajosos, o fato de se deparar com algum deles seria, no mínimo, curioso. E você sabe qual é o maior inseto do mundo?

De acordo com o site PeritoAnimal, o maior inseto do mundo foi ‘criado’ por cientistas recentemente, no ano de 2017. É um bicho-pau (Phryganistria Chinensis) de 64 cm. Esse exemplar é filho de outro bicho-pau gigante, considerado até então o maior inseto, encontrado na região de Guangxi Zhuang medindo 62,4 centímetros. Ele foi levado até o Museu de Insetos da China Ocidental, em Sichuan, e lá colocou seis ovos, gerando assim o maior inseto do mundo atual.

Antes dessa família, o maior entre todos eles também era um bicho-pau de 56,7 centímetros, encontrado na Malásia em 2008. Esse inseto possui aproximadamente três mil espécies, que pertencem á ordem Phasmatodea.

Esse outro inseto gigante, dessa vez da ordem dos Coleópteros (besouros, joaninhas e outros) é o Titanus giganteus, cerambicídeo-gigante da família Cerambycidae. É o maior besouro do mundo atualmente, medindo 17 centímetros da cabeça até a ponta do abdômen, sem contar o comprimento das asas. Entre suas habilidades se encontra o incrível fato das suas mandíbulas serem capazes de cortar um lápis ao meio. Seu habitat natural são as florestas tropicais do Brasil, Colômbia, Peru, Equador e nas Guianas.

Outro besouro gigante é o Macrodontia cervicornis, que é inclusive maior que a primeira espécie citada caso for considerado o tamanho da sua mandíbula. Seu tamanho permite que parasitas e até mesmo outros besouros, vivam em suas asas. Pela sua coloração, é alvo de colecionadores, estando vulnerável na lista de animais que correm risco de extinção.

Um inseto bem comum dentro de casa são as baratas, mas fique tranquilo que a espécie gigante desse inseto é barata-de-água-gigante (Lethocerus indicus), o maior inseto hemíptero aquático. Elas fazem parte da alimentação de parte da população do Vietnã e na Tailândia. Elas podem atingir até 12 centímetros de comprimento.