Sexo: 3 razões pelas quais homens costumam enviar nudes de suas genitais

Enviar as famosas fotos do pênis é uma estratégia de atração favorita utilizada pelos homens. Apesar do comportamento, enviar clicks como este é impopular entre as mulheres. Mas por que homens cis ainda adotam esse tipo de atitude? Para entender, continue lendo este artigo traduzido e adaptado do portal Psychology Today.

De acordo com o artigo, a maioria das mulheres não gosta e até mesmo desprezam as famosas fotos de genitais. Muitas até consideram como perturbadoras. Mas se as mulheres não são muito fãs deste tipo de conteúdo, por que os homens cis continuam enviando registros como estes?

Imagens de pênis costumam ser consideradas pouco eróticas para as mulheres, além de desagradáveis. Um dos fatores está nas considerações diferente entre os gêneros que são levadas.

Ao assistir pornografia, os ‘caras’ tendem a focar nos órgãos genitais, sendo indivíduos mais visuais. Já as mulheres se concentram em outros aspectos dos clipes pornográficos, como: cenário, relacionamento aparente dos atores, emoções, entre outros, além das genitais.

3 motivos que levam homens a enviarem nudes do pênis

Levando esses detalhes em consideração, pressupõe que homens tendem a se sentirem mais atraídos por imagens de genitais do que as mulheres, por isso continuam mandando nudes de seus pênis.

Essas são algumas possibilidades sobre porque homens continuam enviando fotos de suas genitais:

Eles convidam uma mulher a acessar seu interior exibicionista e produzir um pouco de pornografia caseira. A foto pode ser um incentivo no diálogo erótico.

Serve como forma de verificar se há um interesse direto na relação sexual. Tende a funcionar com mulheres que estão dispostas a praticar sexo casual.

Muitos gostam de apresentar seu “produto” antes, talvez pelo orgulho de seu tamanho, sendo uma pessoa mais exibicionista e, assim, despertar algo em que está recebendo as fotos.

Enviar fotos do pênis pode corresponder às expectativas dos homens cis, mas tem grandes chances de causar falta de interesse por parte das mulheres. De acordo com o artigo original, não há nenhum benefício em receber essas fotos, caso se sinta incomodada. O entusiasmo precisa ser recíproco, além do ato consentido.