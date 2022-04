Os signos que sempre irão bater de frente no amor

Alguns signos do zodíaco amam com devoção, mas isso não significa que eles deixem o amor passar por cima das suas convicções. Dessa maneira, eles sabem lutam para provar que o acreditam faz sentido e deve ser ouvido.

Confira quais são:

Áries

O ariano ama com intensidade e muita paixão, mas sabe que precisa manter sua individualidade e não deixa de defender sua opinião. É normal que este signo bata de frente com o parceiro e não dê o braço a torcer, mesmo quando os outros argumentos são bons.

Touro

O taurino é dono de uma teimosia peculiar e ela também o acompanha nos debates com quem ama. Esse signo não consegue deixar de ser consistente em tudo o que faz e gosta de tomar as rédeas, o que faz com que ele se mantenha firme mesmo se “perder” uma discussão.

Confira mais: Os signos que acreditam que o amor verdadeiro está em seu destino

Leão

O leonino é cheio de personalidade e constrói suas convicções com muita dedicação. Ele só mudará de ideia depois que encarar argumentos que façam mais sentido e sejam condizentes também com os seus sentimentos, pois ele não passa por cima das próprias emoções e prefere ser fiel a elas.

Escorpião

O escorpiano é muito afetuoso e parceiro de quem ama, mas ele não passa por cima do que pensa para agradar ninguém. Este signo tem personalidade forte e expressa suas verdades sem medo das brigas que pode comprar. Tende a ser bom de debate, mas é pouco flexível, o que pode aumentar os conflitos.

Capricórnio

O capricorniano é atraído por pessoas com ideias firmes, mas ele também tem isso em comum. Quando o assunto é bater de frente para disputar a razão em uma questão, ele não cederá até chegar onde quer ou mediar um termo que ao agrade. Para ele, existem algumas verdades que são obvias e fundamentais; essas não têm discussão.

