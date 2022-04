Os signos que sabem se aproveitar das falhas alheias como ninguém

Alguns signos do zodíaco são mestres quando o assunto é ter atenção às oportunidades que podem surgir, inclusive quando estas portas se abrem porque alguém errou.

Confira quais são:

Touro

Além de boa memória e atenção especial com os detalhes, o taurino é muito bom de estratégia. Este signo é muito focado em alcançar o que deseja e, se e frustrado por alguém, acredita que a vida precisa dar algumas lições sobre lei do retorno. São capazes de planejar sua ascensão sem se importar com o que será da vida do outro depois disso, principalmente se a ambição os desequilibra de alguma maneira.

Gêmeos

O geminiano é um signo desprendido que valoriza o perdão e o aplica em sua vida, mesmo que isso leve tempo. No entanto, ele não irá querer ficar atrás de ninguém ou levar a fama de “perdedor”. É muito focado em usar os erros e decepções para surpreender a expectativa de todos ao redor e mostrar que soube tomar melhores decisões em sua vida. Sua facilidade para “conversar” e se conectar com os outros pode acabar expondo informações que o favorecem, mas também complicar a vida dos outros.

Câncer

O canceriano irá lidar com as mágoas, erros ou o sentimento de ser passado para trás com muita emoção e sentimentos, mas quando isso passa, ele pode usar sua ótima memória e intuição para dar a volta por cima. Este signo é um grande defensor de si mesmo e, além de se proteger, sabe como atacar os outros nos pontos débeis de forma silenciosa, para não perder aliados no caminho.

Aquário

O aquariano sabe que todas as pessoas podem ser individualistas e pensar somente em si. Por isso, quando ele enxerga no erro de alguém a oportunidade de conseguir o que deseja, pode agir sem medo e com uma inteligência de estrategista. Ele é capaz de se tornar indiferente mesmo com pessoas que já significaram muito.

Peixes

O pisciano costuma ser empático e nunca dá apenas uma chance para as pessoas. No entanto, ele é profundo e suas feridas demoram cicatrizar. Se seu coração for atacado constantemente ou se ele está cansado e passa a olhar apenas para si, saberá usar seu conhecimento intuitivo sobre os outros para manipular e tirar proveito das falhas alheias. Este signo sempre usa o passado e o que ficou a seu favor para sair como “bom moço”, mesmo que tenha errado bastante.

