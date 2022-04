Alguns signos do zodíaco podem tomar atitudes que assustam alguns pretendentes quando não estão bem resolvidos com as questões da sua vida amorosa.

Confira os signos que já colocaram o amor para correr:

Áries

Por mais que seja intenso e corajoso, o ariano também pode fechar seu coração após desapontamentos e pessoas que aproveitaram do amor que ele entregou. Quando está prestes a entrar em uma conexão forte e que pode o fazer da sua zona de proteção, este signo tende a assustar e acaba se sabotando. Assim, ele afugenta o amor com atitudes pouco empáticas e impulsivas.

Gêmeos

O geminiano pode passar por fases de muitas emoções complexas e questões internas que não expressa quando se decepciona emocionalmente. Toda essa confusão o faz não transmitir nada de segurança para os novos amores, que também sentem o medo de apostar em alguém que muda constantemente suas atitudes por medo de estabilizar o coração novamente e quebrar a cara.

Câncer

O canceriano fica na defensiva quando se arrepende de se abrir para alguém e baixar a guarda. Ele colocará os novos pretendentes para correr cobrando muitos gestos de confiança para que possam se abrir minimamente. Dessa maneira, o sentimento não flui e muitos se afastam.

Libra

O libriano é aberto a viver amores, mas após uma finalização de ciclo importante, irá evitar bagunçar os sentimentos de novo. Ele espera seu tempo e precisa de muita confiança para não deixar que alguma oportunidade vá embora sem peso na consciência; este signo também tem fé de que o que é seu chegará.

Sagitário

O sagitariano pode viver de forma tão ansiosa por novas experiências que acaba não valorizando o que está ao seu alcance no momento, inclusive no amor. Quando isso acontece e ele ainda não lidou muito bem com algumas questões que envolvem a própria liberdade, é possível que se sabote para que os outros desistam ou fujam deles.

Peixes

O pisciano fica muito marcado pelos relacionamentos e não supera facilmente, o que o faz manter o coração fechado ou ainda ocupado pelo passado. Como hesita e não consegue chegar a algo profundo sem transparecer os medos, algumas pessoas podem ir embora com medo de acabarem machucadas também.

