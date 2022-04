Os 5 estabelecimentos mais antigos do mundo! Imagem: Pexels

Você é do tipo de pessoa que gosta de viajar e conhecer a história dos lugares? Então talvez você tenha curiosidade em conhecer quais são os estabelecimentos mais antigos do mundo e o seu seguimento.

Em virtude da pandemia de covid-19, muitos lugares históricos tiveram que ser fechados, porém a lista a seguir mostra, que apesar de tudo, alguns espaços conseguem se manter erguidos, resistindo às mudanças e até mesmo às guerras.

Veja quais são os 5 estabelecimentos mais antigos do mundo de acordo com o seu seguimento. A lista foi baseada neste texto do site Megacurioso.

Aeroporto

O aeroporto mais antigo do mundo fica localizado em Maryland, nos Estados Unidos. Foi inaugurado em 1909, após o exército americano comprar um avião dos irmãos Wright, pioneiros na aviação.

Foi também neste aeroporto que a primeira mulher participou de um voo. Ele funciona até os dias atuais e também possui um museu da aviação.

Cinema

O cinema mais antigo também está localizado nos Estados Unidos, especificamente em Washington, Iowa. Inaugurado em 1897, o State Theatre funciona até hoje.

Infelizmente, um incêndio atingiu o local em 2010 e queimou a sala de projeção, que passou por reformas. Mesmo com tecnologias cinematográficas atuais, a estética e a sensação de antiguidade permanece no local.

Museu

Os museus já são comumente vistos como estruturas antigas, mas o mais velho deles está localizado em Roma. Datados de 1471, os Museus Capitolinos surgiram após o Papa Sisto IV doar algumas estátuas de bronze ao povo romano.

Após a primeira doação, outros papas também contribuíram para o o museu de três edifícios localizado em Monte Capitolino: os papas Pio V e Paulo III doaram peças para o acervo, papa Clemente XII participou da inauguração do edifício Palazzo Nuovo e Bento XIV ajudou a construir uma nova galeria de arte.

A renovação da galeria de artes do museu foi idealizada pelo icônico artista Michelangelo, que faleceu antes da conclusão da obra.

Universidade

Outros prédios muito antigos espalhados pelo mundo são os de universidades. O mais antigo deles é o da Universidade de Al-Qarawiyyin, localizada no Marrocos. Inaugurado em 859, tinha o foco inicial em estudos islâmicos.

A universidade foi fundada por Fatima al-Fihri, que herdou o dinheiro do seu pai, um rico comerciante, e usou para abrir uma mesquita. No século X, a mesquita de al-Qarawiyyin se tornou o primeiro centro de estudos religiosos e a maior universidade árabe do Norte da África.

A instituição foi crescendo e adotando outros cursos, como Medicina, Astronomia e Música. Fatima é lembrada até hoje por sua grande contribuição com o conhecimento.

Zoológico

Tiergarten Schönbrunn, localizado em Viena, Áustria, é o zoológico mais antigo do mundo. Está aberto ao público desde 1779, mas surgiu antes, em 1752, como um zoológico particular do imperador romano Francisco I.

Após a morte de Francisco I, seu filho, José II, acrescentou animais carnívoros ao zoológico, que até então possuía ‘apenas’ uma coleção de animais exóticos capturados em expedições estrangeiras.

O local sobreviveu às duas guerras mundiais e possui uma enorme relevância na conservação de animais e na difusão da educação ambiental. Hoje Tiergarten Schönbrunn é um patrimônio cultural da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

