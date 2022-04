NASA: Estas são as novas imagens impressionantes de Marte captadas pela sonda Rover Perseverance; confira

Depois de coletar oito amostras de núcleo de rocha de sua primeira tarefa e completar uma travessia de 31 dias marcianos por cerca de 5 quilômetros de Marte, o rover Perseverance da NASA chegou na entrada da impressionante cratera Jezero.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o local serve como área de preparação para a segunda expedição científica do rover, a “Delta Front Campaign”.

Crédito (NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS)

O delta, uma enorme coleção de rochas e sedimentos em forma de leque na borda ocidental da Cratera Jezero, formou-se na convergência de um rio marciano e um lago da cratera bilhões de anos atrás.

Sua exploração está no topo da lista de desejos da equipe científica Perseverance porque todo o sedimento de grão fino depositado em sua base há muito tempo é a melhor aposta da missão para encontrar os remanescentes preservados da vida microbiana antiga.

Usando uma broca na ponta de seu braço robótico e um complexo sistema de coleta de amostras, a Perseverance está coletando testemunhos de rochas para retornar à Terra – a primeira parte da campanha Mars Sample Return.

Crédito (NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS)

Como detalhado pela NASA, a Campanha da Frente Delta começou na segunda-feira, 18 de abril, com cerca de uma semana de condução para o sudoeste e depois para o oeste.

Um objetivo desta excursão é descobrir a melhor rota para subir o delta, que se eleva cerca de 40 metros acima do fundo da cratera.

Ainda de acordo com as informações, duas opções, chamadas “Cape Nukshak” e “Hawksbill Gap”, parecem transponíveis.

A equipe científica está se inclinando para Hawksbill Gap por causa do menor tempo de viagem necessário para chegar ao topo do delta, mas isso pode mudar à medida que o rover adquire informações adicionais sobre as duas opções.

Texto com informações da NASA