Dica para compartilhar sua atualização de status do WhatsApp em outros apps

Usuários do Android e iPhone podem compartilhar suas atualizações de status do WhatsApp no Facebook Stories e em outros apps.

Como detalhado pelo blog do app de mensagens, tudo de forma rápida. Confira como:

Compartilhar sua atualização de status no Facebook Stories

Esse recurso só estará disponível se um destes apps estiver instalado no seu aparelho: Facebook (Android e iPhone) ou Facebook Lite (Android).

Abra o WhatsApp.

Toque em Status.

Crie uma atualização de status.

Você pode compartilhar atualizações novas ou antigas:

Compartilhar uma nova atualização de status: em Meu status, toque em Compartilhar no Facebook Story. Caso seja solicitado, toque em Permitir ou Abrir para abrir o app do Facebook. No app do Facebook, selecione o público com quem você deseja compartilhar a atualização e toque em Compartilhar agora. Observe que a opção Compartilhar no Facebook Story desaparece se você acessar outra aba do app.



Compartilhar uma atualização de status antiga: toque em Meu Status no iPhone ou em Mais próximo a Meu status no Android. Em seguida, toque em Mais próximo à atualização de status que você deseja compartilhar. Toque em Compartilhar no Facebook. Caso seja solicitado, toque em Permitir ou Abrir para abrir o app do Facebook. No app do Facebook, selecione o público com quem você deseja compartilhar a atualização e toque em Compartilhar agora.



Depois que você compartilhar sua atualização de status, o WhatsApp será reaberto.

Se você fez várias atualizações de status, poderá escolher quais delas deseja compartilhar no Facebook Stories.

Outros apps

Também é possível compartilhar sua atualização de status em outros apps.

Abra o WhatsApp.

Toque em Status.

Crie uma atualização de status.

Você pode compartilhar atualizações novas ou antigas:

Compartilhar uma nova atualização de status: em Meu status, toque em Compartilhar. Observe que a opção Compartilhar desaparece se você acessar outra aba do app.



Compartilhar uma atualização de status antiga: toque em Meu Status no iPhone ou em Mais próximo a Meu status no Android. Em seguida, toque em Mais, próximo à atualização de status que você deseja compartilhar. Toque em Compartilhar.

Na bandeja de compartilhamento, toque no app no qual você deseja compartilhar sua atualização de status.

Com informações do blog do app