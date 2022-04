Cinomose: conheça essa doença grave que atinge os cães

Os cães não falam, por isso é importante ficar sempre atento aos sinais que eles dão quando algo não está certo. Para evitar maiores problemas, é imprescindível que o seu pet esteja com todas as vacinações em dia. Mesmo assim, elas não impedem que os cachorros sejam acometidos por doenças, que muitas vezes são até graves. Uma delas é a cinomose.

Segundo o blog Petz, a cinomose canina é causada pelo Canine Distemper Virus (CDV), traduzido como ‘vírus da esgana canina’. Essa doença afeta principalmente os filhotes ou canídeos (a família dos cães) que estejam com o sistema imunológico debilitado.

A enfermidade pode comprometer a respiração, causar vômitos, diarreias, convulsões e também o enfraquecimento do sistema imunológico. A doença é considerada grave e frequentemente causa morte, principalmente se o cão já estiver com a saúde debilitada.

Transmissão

A transmissão da cinomose ocorre principalmente pelo, mas pode ser que ocorra a partir do contato com as s secreções nasais desses animais e superfícies ou objetos, como brinquedos, acessórios, bebedouros e comedouros. A doença é altamente contagiosa e pode afetar cães que não estão devidamente vacinados.

Sintomas

Existem diversos sinais que podem demonstrar que o cão esteja com a doença, isso vai depender, inclusive, do grau de imunidade do animal. Confira a seguir as formas que eles surgem:

Forma cutânea: surgimento de bolinhas com pus no corpo do pet, principalmente no abdômen, patas e focinho. Além disso, pode ocorrer erupções na pele e conjuntivites;

surgimento de bolinhas com pus no corpo do pet, principalmente no abdômen, patas e focinho. Além disso, pode ocorrer erupções na pele e conjuntivites; Forma digestiva : nessa forma, o cão apresenta diarreia, algumas vezes com sangue nas fezes e também febre e fraqueza;

: nessa forma, o cão apresenta diarreia, algumas vezes com sangue nas fezes e também febre e fraqueza; Forma respiratória : causa complicações respiratórias no cachorro, secreções nasais, tosse e catarro, que pode se desenvolver para uma pneumonia;

: causa complicações respiratórias no cachorro, secreções nasais, tosse e catarro, que pode se desenvolver para uma pneumonia; Forma neurológica: é nesse estágio que, normalmente, os donos dos animais começam a notar os sinais da doença. Os cães podem apresentar tremores, dificuldade motora e convulsões.

Tem cura?

É possível que os cães que sejam acometidos pela doença sejam tratados para fortalecer o organismo, combatendo a infecção e sobrevivendo.

