Os signos mais afetados pela entrada do Sol em Touro em 2022

De 19 de abril até maio de 2022, o Sol permanecerá em Touro, uma fase que pode ser de muita busca pelo prazer, satisfação e autocuidado, mas também busca a honestidade e busca das verdades de cada um.

Para alguns signos do zodíaco, este é o momento de enfrentar algumas batalhas importantes para poder construir a trajetória desejada.

Confira aqueles que mais serão afetados, pois sentem esta energia transformadora com intensidade:

Leão

Esta fase marca um momento de trabalho duro para o leonino, na qual é preciso sair da zona de conforto e saber lidar também com as coisas que não são fáceis e positivas. Assuma os desafios e seja verdadeira com o que o sente, pois muitas pessoas podem procurar as respostas em você. Mantenha a intuição e a reflexão em dia para saber o que é sincero ou não. É hora de produzir e não temer o destaque, mas também se aliar com responsabilidade.

Escorpião

Esta é uma fase de passos importantes para o escorpiano, principalmente na vida amorosa. É preciso ouvir a mente e abrir o coração para que os compromissos sejam assumidos de verdade. Aceitar a vulnerabilidade e abrir mão do controle pode ser muito difícil, mas é uma melhor saída durante esta fase. Compreenda a raiz das emoções e necessidade de algumas iniciativas ou atitudes; não se pode viver sempre o mesmo. Quando a confiança e a fé nas próprias verdades é forte, o resto começa a funcionar.

Aquário

Esta pode ser uma fase de se conectar com as raízes para aquariano e isso trará não só a nostalgia, como também reestabelecerá uma conexão com o passado do lar e família que pode ser transformadora. É tudo muito intenso, mas pede concentração, diálogo e a definição de limites em alguns casos. É importante recordar que nem tudo precisa ocorrer por conta própria; aceite e busque o apoio necessário para construir o que deseja. Muitos podem ter o impulso de ir em busca do novo, então viagens e mudanças estão nos planos.

