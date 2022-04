Os insetos são criaturas intrigantes. Alguns deles são simples, com cores e formas comuns. Outros são verdadeiras obras da natureza, apresentando formatos e colorações incríveis, fazendo parecer até mesmo que eles não existem.

Pensando nesse tipo de animal, a seguir você confere os 5 insetos mais estranhos do mundo, de acordo com o site PeritoAnimal.

1. Bicho-pau da Malásia

Existem diversas espécies de bicho-pau, com muitas delas sendo encontradas no Brasil. Contudo, como o próprio nome diz, o bicho-pau malásio, conhecido cientificamente como Heteropteryx dilatata, é um dos mais curiosos em virtude do seu tamanho. Exemplares de 50 centímetros já foram avistados em bosques e florestas, onde podem facilmente se camuflar graças à sua coloração esverdeada com pintas marrons. Uma curiosidade sobre esta espécie é que ela possui asas, mas não é capaz de voar.

2. Besouro-tartaruga

O Charidotella egregia possui asas douradas e é capaz de assumir uma coloração corporal vermelha intensa, caso esteja em situação de estresse, parecendo até mesmo uma joaninha. A espécie possui uma alimentação baseada em folhas, flores e raízes.

3. Formiga-panda

Assim como os pandas, essa espécie de formiga, cujo o nome científico é Euspinolia militaris, possui uma aparência fofa e incrível, com pelos na cabeça e o corpo branco, coberto de manchas pretas. Apesar do nome, o animal não é uma formiga e sim uma vespa, que possui um ferrão venenoso.

Elas vivem no Chile e durante o seu desenvolvimento, suas larvas consomem as larvas de outras vespas, enquanto o inseto adulto se alimenta do néctar das flores.

4. Gorgulho-girafa

O inseto Trachelophorus giraffa leva esse nome em virtude do seu pescoço alongado. Possui uma coloração brilhante, com asas vermelhas. É possível identificar os machos através do seu pescoço, que é mais alongado. O pescoço longo não serve apenas para deixar o animal ‘estranhamente bonito’: ele é utilizado para dobrar folhas e criar seus ninhos.

5. Gafanhoto cor-de-rosa

Qualquer inseto de coloração rosa chama atenção, e não seria diferente com o gafanhoto. A espécie Euconocephalus thunbergii é comum, mas o que torna alguns indivíduos raros é o eritrismo, condição que afeta diversas espécies como coelhos, aves, golfinhos, e insetos e deixa a sua coloração rosa. Mesmo sendo chamativo, a cor rosa permite que eles se camuflem entre as flores, evitando predadores. Gafanhotos dessa coloração foram documentados em áreas da Inglaterra, Portugal e Estados Unidos.

