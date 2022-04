Masturbação dentro do relacionamento: entenda o que está por trás do tabu entre casais. (Reprodução/Netflix)

Fazer sexo com alguma parceria ou se masturbar sozinho pode levar a um orgasmo. Sendo assim, pode-se considerar ambos como sexo? Se alguém em um relacionamento se masturba, estaria essa pessoa insatisfeita com o seu par? Para entender melhor, continue lendo este artigo traduzido e adaptado do portal Psychology Today.

Essas são algumas das perguntas que chegam ao consultório do psicólogo Ari Tuckman, autor do artigo original. Há visões negativa sobre masturbação dentro de um relacionamento. Afinal, por que fazer sozinho aquilo que você pode fazer com o parceiro?

Mesmo que pareça ser reconfortante saber que toda a energia sexual do seu parceiro está direcionada a você, isso pode ser uma faca de dois gumes quando se sentir obrigado a satisfazer esses desejos todas as vezes.

Ou então, se seu parceiro se sentir ressentido quando você estiver não no clima também causa um conflito nessa dependência. Caso o casal tenha desejos sexuais diferentes, isso pode ser um grande problema, sendo que o de maior desejo se sentirá rejeitado e o de menor desejo pode sentir-se pressionado.

Sexo e masturbação são as mesmas coisas?

No artigo original, o autor fez um comparativo ao responder à pergunta: “O resultado do sexo e masturbação define se são as mesmas coisas?

“Em caso afirmativo, pegar uma fatia de pizza correndo é a mesma coisa que compartilhar uma refeição romântica com seu parceiro? Afinal, em ambos os casos você sacia sua fome, mas boa sorte tentando convencer seu parceiro de que um pode substituir o outro. Se essa intercambialidade não se aplica à fome, então por que algumas pessoas pensam que ela se aplica ao desejo sexual?”

Há uma grande porcentagem de pessoas que se masturbam às vezes dentro de um relacionamento. Contudo, muitos casais não conversam sobre isso um com o outro. Se você não está ciente de que seu parceiro se masturba, muito menos o que ele gosta, então é fácil supor que sexo e masturbação são a mesma coisa para eles.

Essa suposição pode ser validada? Se você está feliz em seu relacionamento e vida sexual, então talvez não se importe muito o que seu parceiro faz em seu próprio tempo, mas se seu parceiro se masturbar te deixa desconfortável ou se você sente a necessidade de esconder a sua, então talvez seja melhor falar sobre isso e substituir essas suposições por informações certeiras.

A questão é descobrir o motivo da masturbação dentro de um relacionamento.

Talvez o parceiro goste de tirar um tempinho para se divertir sem sentir nenhuma responsabilidade por mais ninguém. Talvez esteja apenas entediado, cansados ou estressados . Talvez seja uma excitação do momento. Você não pode saber com certeza a menos que você pergunte ao parceiro.

A masturbação pode ser adicionada à rotina sexual de um casal desde que seja saudável, como algo que não prejudica ambos os envolvidos.