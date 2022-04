Estes são os 5 carros mais caros e luxuosos do mundo; confira a lista

Você é um amante dos carros e gosta de ficar por dentro das novidades sobre este tema? Então, separe os próximos minutos para conferir uma listinha com os 5 carros mais caros e luxuosos do mundo.

Com poucas unidades circulando pelas ruas, as opções incluem marcas como Rolls-Royce e Bugatti, e tem modelos que foram adquiridos antes mesmo de serem colocados no mercado e passam por carros esportivos e superesportivos.

Sem mais delongas, vamos à nossa lista.

1 - Rolls-Royce Boat Tail

Em primeiro lugar, como a própria marca ressalta, este carro é “uma obra-prima feita à mão”. É inspirado nos iates da classe J, na vida no mar e em um Rolls-Royce Boat Tail restaurado de 1932. Em linhas gerais, trata-se de um carro elaborado pela equipe da Coachbuilt, os melhores artesãos do mundo.

Com o corpo em alumínio feito à mão, possui detalhes artesanais e couros exclusivos. Além disso, com o apertar de um botão, a parte de trás se abre com um movimento que lembra as asas de uma borboleta e é inspirado na arquitetura de Santiago Calatrava, e daí sai uma espécie de guarda-sol e toda o equipamento de uma suíte, perfeita para um dia ensolarado na praia.

Este Rolls-Royce Boat Tail custa cerca de 25 milhões de dólares e existem poucas unidades no planeta.

2 - Rolls-Royce Sweptail

Seguindo a nossa lista, assim como o modelo citado anteriormente, o Rolls-Royce Sweptail é outro dos carros de luxo da marca feito entre o cliente e a equipe de artesãos da Coachbuild. A história deste veículo tem como base a admiração de seu proprietário por seus carros favoritos do início do século 20 (entre as décadas de 1920 e 1930) e iates.

Sobre suas características gerais, com teto de vidro e peças de alta qualidade como madeira preta, titânio e couros finos, tem um custo de cerca de 25 milhões de dólares .

'Sweptail', the first coachbuilt #RollsRoyce of the modern era; inspired by the beautiful coachbuilt motor cars of the 20s and 30s.#RollsRoyceCoachbuild #Sweptail pic.twitter.com/RxFqH602tX — Rolls-Royce Motor Cars (@rollsroycecars) May 26, 2021

3 - Pagani Zonda HP Barchetta

Ocupando o terceiro lugar, temos este que foi criado pelo dono da marca, Horacio Pagani – para uso pessoal – junto com sua equipe. Em seu site, a marca descreve o Zonda HP Barchetta da seguinte maneira: é “um objeto de arte, uma representação do Renascimento e dos conceitos científicos que permeiam e sustentam a filosofia de Pagani”.

Este veículo é uma homenagem tanto à Pagani quanto ao sucesso que alcançou ao longo dos anos, e também ao primeiro modelo Zonda criado em 1999.

O Zonda HP Barchetta tem um custo de aproximadamente 21 milhões de dólares e existem apenas três unidades em todo o planeta.

4 - Bugatti La Voiture Noire

“La Voiture Noire [O carro preto em francês] é uma homenagem à própria história da Bugatti, um manifesto da estética Bugatti e uma peça de alta costura automotiva”, descreve a Bugatti em seu site. De forma resumida é uma homenagem ao clássico Type 57 SC Atlantic desenhado por Jean Bugatti, filho de Ettore Bugatti, fundador da marca.

O La Voiture Noire é classificado como bastante dinâmico, além, claro, de ser muito luxuoso e elegante. Ele mantém a própria linha e lanternas traseiras da Bugatti. Seu corpo parece uma peça única, é feito de carbono e todas as partes do carro são feitas à mão.

Por fim, ele tem o custo de aproximadamente 11 milhões de dólares.

Estes são os 5 carros mais caros e luxuosos do mundo Reprodução

5 - Bugatti Centodieci

Para fechar a nossa a nossa lista, temos outro modelo da marca anterior, o Bugatti Centodieci (que quer dizer “110″ em italiano) é uma reinterpretação do modelo EB110 de 1991 que, na época e segundo o site oficial, “foi considerado o supercarro mais rápido e extraordinário de seu tempo” e com ele, dar uma olhada em seus Raízes francesas em Molsheim, a Bugatti foi refundada em 1998.

Existem apenas dez unidades desta edição do Bugatti Centodieci em todo o mundo e uma delas pertence ao jogador Cristiano Ronaldo. Cada veículo tem o custo aproximado de 9 milhões de dólares.