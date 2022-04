6 sintomas que indicam que você está sofrendo com uma obstrução intestinal Imagem: Freepik

A obstrução intestinal é um problema que acontece quando existe um bloqueio no intestino, impedindo que alimentos, líquidos, secreções e gases se movam livremente pelo sistema digestivo. Ela pode ocorrer no intestino delgado (duodeno) ou no intestino grosso e ser tanto parcial quanto completo.

Em grande parte dos casos, o paciente precisa de atendimento médico e, caso a obstrução seja completa, é necessário que haja uma intervenção cirúrgica. Se o atendimento não for rápido, pode ocorrer complicações como perfuração intestinal, infecção generalizada e morte do tecido intestinal.

Causas

Conforme apontado pelo Meganotícias (em espanhol), existe uma variedade de causas para a obstrução intestinal, sendo as mais comuns tumores e hérnias. Além disso, ocorrências mais graves como câncer colorretal, ovariano, esofágico, estomacal ou pancreático podem acabar desenvolvendo o problema.

Sintomas

O principal sinal de uma obstrução intestinal, de acordo com o site Rede D’Or do Hospital São Luiz, é a impossibilidade de eliminação de fezes e gases. Contudo, se a obstrução for parcial, é possível que o paciente consiga eliminar os gases. Outros sintomas são:

Falta de apetite;

Náusea ou vômito;

Inchaço no estômago;

Diarréia;

Tratamento

O tratamento pode variar de acordo com a gravidade da obstrução. Conforme informado anteriormente, em casos de urgência, é preciso que o paciente recorra a intervenção cirúrgica. Caso for algo menos grave, o médico pode sugerir a administração de medicamentos para melhorar a hidratação e facilitar a passagem das fezes. Outros tratamentos envolvem o repouso intestinal, como o jejum, e o uso de sonda do nariz ao estômago para a retirada de gases.

Atenção!

Se você está com dificuldades de defecar há alguns dias ou apresentou algum dos sintomas descritos, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um especialista.

