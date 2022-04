WhatsApp: Esta é a forma de sair de um grupo de forma anônima e sem notificar ninguém

Quem nunca foi colocado em um grupo do WhatsApp e desejou sair, mas ficou com receio do que as pessoas iriam pensar? Se já passou por esta situação, queremos que saiba antes de mais nada que há uma alternativa que pode te ajudar com este tema.

Compartilhada pelo portal FayerWayer trata-se de um app externo que promete trazer esta função, em que uma pessoa consegue deixar um grupo de forma anônima, ou seja, sem deixar qualquer tipo de notificação que avise sobre sua saída.

Veja também esta notícia: Isso é que você precisa fazer para bloquear seu WhatsApp se roubaram seu celular

Como sair do grupo do WhatsApp sem notificar?

Para isso, é preciso que a pessoa faça o download do app GroupXiT que cumprirá todas estas funções.

Alguns alertas importantes sobre o app:

Atualmente, este é um recurso que está disponível para equipamentos com sistema operacional Android. Não há previsão de lançamento para celulares iOS ou outros;

Por ser um app terceiro, isso pode fazer com que seu dispositivo fique exposto a riscos como vírus, entre outros;

E, por sua vez, ao fazer a utilização do aplicativo externo isso pode acabar violando os termos e condições do WhatsApp, o que pode resultar na suspensão ou banimento definitivo de sua conta.

⚠️⚠️⚠️ NÃO ESQUEÇA DISSO ⚠️⚠️⚠️

É válido ressaltar que o conteúdo é apenas informativo e, portanto, não tem o objetivo de orientar práticas. Além disso, não tem como finalidade resolver problemas em equipamentos. Se você está passando por alguma dificuldade com seu celular, deve buscar um técnico para que ele seja avaliado e a melhor alternativa para o seu caso indicada.

+ LEIA MAIS SOBRE WHATSAPP: