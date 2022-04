Por que os mosquitos picam mais algumas pessoas do que outras?

Você já notou que, em ambientes onde existem mosquitos, também conhecidos como pernilongos, é comum que eles ‘ataquem’ algumas pessoas e outras não? Isso não é apenas uma percepção, pois o ‘fenômeno’ realmente ocorre. Mas por que será que eles preferem algumas pessoas ao invés de outras? As que não são atingidas seriam super-heróis que repelem mosquitos?

Brincadeiras à parte, existem alguns fatores que fazem com que isso ocorra. Um estudo publicado no Journal of Medical Entomology mostra que esses insetos pousam duas vezes mais em pessoas com o sangue tipo O do que aquelas que possuíam tipo A. Segundo os pesquisadores, isso tem a ver com as secreções que o corpo humano produz e alerta para o mosquito o tipo de sangue daquela pessoa.

“Essas pistas permitem que eles saibam que estão indo para uma fonte de sangue. Talvez o CO2 seja o mais importante. A quantidade de CO2 que você produz, como pessoas com altas taxas metabólicas (genéticas e outros fatores) aumenta a quantidade de dióxido de carbono que você libera. Quanto mais você emite, mais atraente você é para esses artrópodes”, diz Jonathan F. Day, professor de entomologia da Universidade da Flórida.

Mas como os mosquitos conseguem separar os seres humanos dos carros, que também emitem dióxido de carbono? O especialista explica que eles procuram pistas primárias em conjunto com pistas secundárias.

“O ácido lático, substância que causa cãibras nos músculos durante o exercício, é uma dessas dicas secundárias, por exemplo. O ácido lático é liberado através da pele, sinalizando aos mosquitos que somos um alvo”, diz Day.

Além disso, o inseto possui uma visão excelente. “Eles são capazes de contrastar você com o horizonte, então como você está vestido é importante. Se você estiver vestindo roupas escuras, atrairá mais porque se destacará do horizonte, enquanto aqueles que usam cores claras não o farão tanto.” Outro fator que o atrai é a a temperatura do corpo. Eles preferem picar quem possui uma temperatura corporal mais elevada.

O estilo de vida e outros fatores de saúde também desempenham um papel importante na hora de virar um alvo. “Se a temperatura do corpo estiver mais alta, você estiver se exercitando e se movimentando muito, ou se estiver bebendo álcool, você é mais atraente para os mosquitos. Estar grávida ou estar acima do peso também aumenta a taxa metabólica”, explica Melissa Piliang, dermatologista da Cleveland Clinic.

