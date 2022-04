O amor é muito especial na vida de todos, mas ele não deve ser mais importante do que o orgulho que cada pessoa precisa carregar para amar a si mesmo. Pensando nisso, alguns signos do zodíaco nunca permitirão que alguém os diminua usando o amor como desculpa para poder agir assim.

Confira quais são os signos que não colocam o amor na frente do orgulho:

Áries

O ariano tem uma personalidade marcante e forte. Por isso, ele carrega muito orgulho sobre quem é e o que merece, inclusive no amor. Pessoas que mentem ou tentam diminui-lo de alguma maneira por meio da conexão e sentimento que possuem, logo serão afastadas e colocadas no seu devido lugar. Por mais que seu coração bata por alguém e ele tenha o desejo de ter uma relação, colocar a própria dignidade em jogo não é uma opção.

Leão

O leonino é capaz de se destacar, sempre com muita consciência das próprias qualidades e do lugar especial que ocupa no mundo. Quando ama, é muito apaixonado e devoto da conexão, mas não permitirá que ninguém menospreze a sua lealdade ou tente ferir o seu orgulho por capricho. Este signo buscará a certeza de que merece algo a altura, sem medo de renascer e transformar sua vida quando um amor já não tira o melhor dele.

Escorpião

O escorpiano é muito profundo em seus sentimentos e vive os relacionamentos com intensidade. No entanto, seu coração forte também valoriza quem é e coloca o orgulho em um lugar especial. Quando é menosprezado e não tem suas emoções levadas a sério, este signo nutrirá muita mágoa e não deixará por isso mesmo, pois prefere dar o troco. É comum que o escorpiano tenha uma intuição poderosa para decifrar as verdadeiras intenções e saber perfeitamente como se vingar, até mesmo de quem já amou.

Aquário

O aquariano pode ser muito orgulhoso da sua autenticidade e está quase sempre bem resolvido com sua personalidade. Quando alguém que ama não dá o devido valor e acaba machucando seus sentimentos de alguma forma como se ele não fosse tão importante, o orgulho pode tomar conta. Ele não se permitirá ficar para baixo e irá tomar uma atitude drástica. Se a raiva tomar conta, é bem possível que ela se torne maior que o amor e motive um ataque de volta.

