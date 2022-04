Depois de uma intensa Lua Cheia em Libra, mais uma semana de abril de 2022 começa! Esta é uma fase de se inspirar e pode entregar mais confiança para alguns signos do zodíaco, que podem criar coragem para dar passos importantes em diversos aspectos, especialmente na vida amorosa.

Confira os signos que estão mais confiantes no amor esta semana:

Áries

A coragem para dizer o que pensa ou está entalado na garganta irá surgir; tenha consciência e maturidade para medir as palavras. Para muitos, será o momento de finalizar situações tóxicas e que já não fazem bem. Para quem está solteiro, pode ser o momento de viver novas experiências e ter coragem para ir atrás dos resultados que deseja; saiba fazer as escolhas, pois elas tendem a durar.

Touro

Dias de retomar a confiança em si mesmo e começar a ter coragem para colocar a cara no mundo. Não se feche mais e saiba que a sorte está ao seu favor para encontrar romances que são divertidos. A energia pode ser de curtição, mas contribuirá para que os novos passos da sua trajetória amorosa sejam leves. O poder de atração aumenta.

Virgem

Semana de maior confiança para expandir seus horizontes e buscar novas experiências no amor. É mais fácil aprender com o presente e ter confiança nos passos que dará no futuro. Não se limite e acesse novas informações, conexões e caminhos. Lembre-se que o excesso de controle não tem nada a ver com segurança, por isso deixe fluir!

Aquário

Coragem para ser mais espontâneo e se destacar em todos os lugares que estiver. Lembre-se de aceitar as novas oportunidades e não sabote a si mesmo. Os medos ficam menores e é uma fase para dar início a tudo aquilo que foi adiado. De passo em passo é possível alcançar o que deseja. Apenas mantenha a atenção, pois pessoas do passado podem retornar.

