Possuir bonecas sexuais muito realistas é uma questão bastante complexa. Há uma repulsa por parte de certas pessoas em relação a posse deste brinquedo sexual por alguns motivos. Uma das razões controversas está na hiperssexualização das mulheres refletidas na boneca, além de equiparar à agressão em mulheres vivas e, em alguns casos, a semelhança com crianças.

Para entender o que está por trás da mente de homens que possuem bonecas sexuais, continue lendo este artigo traduzido e adaptado do portal Psychology Today.

De acordo com uma pesquisa publicada no The Journal of Sex Research, foi realizado um estudo de meses com 158 homens que possuem bonecas sexuais, em comparação com 135 homens que não possuem.

A comparação do grupo de homens estava ligada a: traços de personalidade, funcionamento emocional, estilos de apego e tendências para agressão sexual, entre algumas outras medidas. O objetivo da pesquisa era realizar um exame direto da precisão das crenças e percepções sociais sobre quem possui o brinquedo.

Resultados da pesquisa

O estudo constatou que houve pouca diferença entre os dois grupos de homens. Em relação a controle de propensão à agressão sexual, os que possuíam bonecas sexuais pontuaram mais baixo do que os que não possuíam. Neste caso, o estudo mostrou que os portadores das bonecas conseguiram ser ainda menos propensos a cometer crimes sexuais do que os outros.

Em contrapartida, os donos das bonecas apresentaram estilos de personalidade mais obsessivos e emocionalmente estáveis. Aparentemente, os homens que possuem bonecas sexuais são mais comuns do que parecem.

Segundo o artigo, é possível que as bonecas desempenhem um papel importante nos tratamentos de saúde mental e da disfunção sexual, bem como no trabalho projetado para evitar que ocorra abuso sexual. É um campo de pesquisa que promete se estender nos próximos meses e anos.