NASA: A impressionante imagem de Saturno captada pela espaçonave Cassini

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou recentemente uma impressionante imagem de Saturno captada pela espaçonave Cassini.

Saturno é o sexto planeta do sistema solar a partir do Sol, o segundo em tamanho e massa depois de Júpiter, e o único com um sistema de anéis visível da Terra.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, dez anos atrás a espaçonave fez uma captura espetacular da lua refletiva Enceladus.

Na imagem, é possível ver o satélite natural antes dos anéis de Saturno, enquanto a lua maior Titã assomava à distância.

A impressionante imagem de Saturno captada pela espaçonave Cassini

O registro impressionante se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“Este mundo é lindo”, “tão impressionante”, “que imagem impactante! Eu nunca vi isso antes. Obrigado por compartilhar” e “qual seria a experiência de ver nosso Sol a essa distância, espero que um dia o homem possa chegar a esse lugar” foram alguns dos comentários.

Ainda de acordo com as informações, a publicação foi compartilhada na página oficial @nasasolarsystem no Instagram e já conta com quase 20 mil curtidas. Confira postagem:

Espaçonave Cassini da NASA

Cassini-Huygens foi um projeto conjunto da NASA, ESA e ASI: uma missão espacial não tripulada com o objetivo de estudar o planeta Saturno e seus satélites naturais.

O lançamento ocorreu em 15 de outubro de 1997 e entrou em órbita em 2004.

Em 26 de abril de 2017, a Cassini entrou no espaço entre Saturno e seus anéis, cumprindo sua última missão antes de se desintegrar em 15 de setembro do mesmo ano.

Foto: Getty Images. Imagen Por:

Texto com informações da NASA