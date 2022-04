Estes são os sintomas mais comuns de sarampo

O sarampo é uma enfermidade altamente contagiosa, causada por um vírus da família Paramyxoviridae e que se reproduz no nariz e na garganta. O diagnóstico é mais comum em crianças, porém os adultos também podem ser afetados.

Em um outro momento, a taxa de mortalidade dessa doença em todo mundo era alta, mas hoje em dia, graças aos avanços da medicina e da aplicação massiva da vacina contra a doença, as mortes foram reduzidas significativamente.

A doença já chegou a ser erradicada no Brasil, porém, os números no país voltaram a ser ‘alarmantes’, segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde. Dados do Ministério da Saúde mostram que, entre 2018 e 2021, foram registrados quase 40 mil casos de sarampo em território nacional, com 40 mortes confirmadas.

Como o sarampo se espalha?

De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, a doença é altamente contagiosa e se espalha através das gotículas de saliva no ar, após a pessoa infectada tossir, espirrar ou falar. Além disso, o vírus pode ser adquirido através de superfícies infectadas.

A doença pode se desenvolver em estágios durante três semanas, nas quais podem haver complicações como infecção de ouvido, pneumonia, bronquite e laringite, além de uma probabilidade de uma em cada mil pessoas desenvolver encefalite (inflamação do cérebro), segundo consta no site Meganotícias (em espanhol).

Sintomas

Os sintomas podem surgir entre 10 e 14 dias após a infecção. Além das manchas vermelhas na pele ser o principal sinal da doença, outros sintomas mais comuns são:

Erupção cutânea com manchas grandes e planas na pele;

Tosse seca;

Febre;

Dor de garganta;

Coriza;

Conjuntivite;

Pequenas manchas brancas com centro azulado e fundo vermelho, que aparecem no interior da boca e na face interna das bochechas, conhecidas como “manchas de Koplik”.

Como se prevenir?

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção da doença. Ela pode ser encontrada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

