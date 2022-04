Dica perfeita para impedir que te coloquem em grupos indesejados de WhatsApp sem sua permissão

No aplicativo WhatsApp, qualquer pessoa que tem seu número de telefone sempre pôde enviar mensagens para você e adicionar você a grupos.

Por padrão, suas configurações de privacidade dos grupos são definidas como Todos para que você possa se conectar facilmente com outras pessoas, mesmo que eles não estejam na sua lista de contatos.

E como detalhado pelo blog do app, para ter ainda mais privacidade, você pode controlar quem pode adicionar você a grupos nas Configurações do WhatsApp.

Mudar as configurações de privacidade dos grupos

Primeiramente, é necessário abrir as ‘Configurações’ do WhatsApp no Android(Configurações > Conta > Privacidade > Grupos).



Depois disso, é necessário selecionar uma das opções a seguir:

Todos : todos, inclusive pessoas que não estão na agenda de contatos do seu celular, poderão adicionar você a grupos sem sua aprovação.

: somente os contatos salvos na agenda de contatos do seu aparelho poderão adicionar você a grupos sem sua aprovação. Se um admin que não está salvo na sua agenda tentar adicionar você a um grupo, ele receberá uma notificação pop-up dizendo que não foi possível adicionar você e deverá tocar em ou pressionar e, em seguida, o botão Enviar para convidar você para o grupo em uma conversa individual. Você terá três dias para aceitar o convite antes que ele expire. Meus contatos, exceto…: somente os contatos salvos em sua agenda, exceto os que você excluir, poderão adicionar você a grupos sem sua aprovação. Depois de selecionar Meus contatos, exceto…, você poderá buscar ou selecionar contatos para excluir. Se um admin que você excluiu tentar adicionar você a um grupo, ele receberá uma notificação pop-up dizendo que não foi possível adicionar você e deverá tocar em Convidar para grupo e, em seguida, no botão enviar. Desse modo, o convite para o grupo será enviado por meio de uma conversa individual. Você terá três dias para aceitar o convite antes que ele expire.

Ainda de acordo com as informações, não é possível mudar suas configurações de privacidade no WhatsApp Web/Computador, mas as configurações do seu celular são sincronizadas com o WhatsApp Web/Computador.

Com informações do blog do app