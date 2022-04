6 sinais que o seu gato está triste e o que fazer

Os gatos são animais bem quietos, que não possuem um comportamento tão animado e alegre quanto os cachorros durante o dia, por isso, um gato quieto e que dorme bastante não significa que ele está triste. Então como é possível identificar quando um gato está chateado?

A primeira pergunta a se fazer é: os gatos ficam tristes ou depressivos? E a resposta, segundo o site Petz, é sim. Isso pode acontecer em virtude de grandes mudanças no seu dia-a-dia, pois os gatos são muito apegados às suas rotinas e podem sentir caso ela saia do controle.

A ausência de brinquedos, de algum familiar ou até mesmo de algum outro pet em casa pode mexer com o humor do felino. Outro fator que pode demonstrar a mudança no comportamento é a saúde. Em qualquer sinal de dor ou doença, os gatos ficam mais tristes e quietos.

Como identificar?

Os gatos já têm o costume de serem manhosos e dorminhocos. Por isso, é importante observar alguns sinais no comportamento deles, como:

Ficar somente parado

Gatos normalmente dormem entre 12 e 16 horas por dia. Porém, quando estão acordados, eles gostam de explorar o ambiente onde vive. Se mesmo quando despertado ele esteja preguiçoso, pode ser um sinal de tristeza.

Miado excessivo

Miar é uma característica comum dos gatos e eles emitem um som diferente para cada situação. O miado por motivo de tristeza pode ser bem arrastado, com um tom desanimado. É como se o gato estivesse chorando.

Agressividade

Caso você tente brincar ou fazer carinho no seu gato de estimação e ele te ataque, ele pode estar triste ou sofrendo de depressão. Eles costumam estranhar quem eles não conhecem, mas são muito amorosos com os seus donos. Por isso fique atento caso seu felino não deixe você se aproximar.

Se alimenta pouco

É comum que um gato que esteja passando por um momento de tristeza não queira comer.

Toma muitos banhos

Um gato toma banho fazendo a sua autolimpeza, por isso, caso ele esteja fazendo isso diversas vezes ao dia, pode ser um sinal de tristeza, pois quando eles se lambem, eles produzem um hormônio que traz sensação de prazer. Um gato triste pode querer tomar muitos banhos apenas para sentir essa sensação.

Se esconde demais

Os gatos já possuem a mania de se esconder em diversos lugares, principalmente quando há um desconhecido em casa. Mas caso seu bichano tenha costume de fugir até de você, ele pode estar passando por um momento de tristeza ou depressão.

O que fazer?

Para fazer o diagnóstico correto, leve o seu gato ao médico-veterinário, caso note esses sinais. Se isso venha a ocorrer esporadicamente, experimente estimular o animal por meio de brinquedos novos ou trocando a sua ração.

LEIA MAIS:

Estas são as 5 raças de cães consideradas as mais protetoras

É normal gato morder?

Cuidado! Esse erro na limpeza da tigela do seu cachorro pode deixar você e seu animal de estimação doentes