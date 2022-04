Relacionamento: 3 motivos importantes para que você não volte com seu ex-companheiro Foto ilustrativa - Freepik

Bateu aquela dúvida sobre reatar ou não o seu relacionamento? Embora na maioria das vezes a ideia seja mais para que isso de fato ocorra, existem alguns pontos de atenção que você deve ter e que reforçam que talvez esta não seja a melhor decisão.

Pensando nisso e para te dar uma mão com este tema, trouxemos hoje 3 motivos importantes para que você NÃO volte com seu ex-companheiro. As dicas são compartilhadas pelo portal de notícias Nueva Mujer.

1 - Ele faz você duvidar de seus discursos e ações

Você possivelmente deve ter ouvido falar recentemente sobre o termo Gaslighting, certo? Caso não, trata-se de situações em que um abusador omite fatos ou os direciona de forma específica para que você pense que a culpa de algo é sua e isso faz com que duvide de si mesmo.

Se você enfrenta tal situação, este é um indicativo para não reatar o relacionamento e procurar ajuda especializada.

2 - Se é frequentemente infiel

Quem nunca passou por uma situação na qual disse “agora ele muda”, não é mesmo? E no fim das contas isso não aconteceu.

Se ele não demonstra em ações que de fato mudou, é melhor ficar atento e uma dica é não reatar o seu relacionamento. Afinal, se a pessoa gosta de você, ela tentará ao máximo não te magoar de nenhuma forma.

3 - Tem atitudes violentas

Esse é um ponto de bastante atenção e isso porque não se limita à agressão física. Caso seu ex-companheiro grite, jogue as coisas na parede, chão ou em qualquer outro lugar, caia fora dessa!

Lembre-se que por diversas vezes atitudes violentas começam com sinais que parecem “inofensivos” ou que não são percebidos com tanta clareza.

#FicaADica

Não esqueça que você não está sozinho e que é sempre recomendada a procura por ajuda psicológica e das autoridades, se necessário.

