Ovo de Páscoa de ouro que custa R$ 30 mil? Tem para todos os bolsos

A tradição de presentear as pessoas com ovos de Páscoa [de chocolate] surgiu no século XVIII, inventado por confeiteiros europeus. É um ato que tem um caráter de celebração da data, mas para a criançada o que interessa é o recheio.

Mas os ovos não são objetos de desejo somente de crianças. Exemplo disso é que um confeiteiro de Bauru, cidade do interior de São Paulo, resolveu criar uma linha mais nobre, para bolsos mais abastados.

Sua linha de ovos de Páscoa folheados a ouro 24 quilates chama a atenção por dois aspectos: o brilho e o preço. Quem quiser provar uma dessas iguarias, criada pelo empresário Helder Godoy pode ter que desembolsar até R$ 30 mil, dependendo da opção.

E, segundo o empresário, o preço não é problema, já que o doce feito com o mais puro chocolate belga e o mais puro ouro já conquistou o paladar de famosos como o atleta Neymar, a apresentadora Luciana Gimenes e o cantor Gusttavo Lima, entre outras celebridades amantes dos chocolates finos.

A coleção “coelho dos ovos de ouro” é inédita no Brasil e, segundo Helder, inspirada em luxo, glamour e requinte de outras coleções lançadas no mercado internacional.

LEIA TAMBÉM: Receita mousse de maracujá com a fruta para fazer em casa facilmente

Para criar a iguaria, Helder contou que as folhas de ouro foram importadas da Itália. São tão finas que derretem na boca, juntamente com o chocolate, e não agridem o corpo humano, sendo facilmente digeridas.

A criação de Helder vai além dos ovos de Páscoa, feita em 23 sabores diferentes (todas com ouro), e se estende a trufas e barras de chocolate douradas, cobertas com o precioso metal.

Pode interessar também: