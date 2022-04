Os signos que podem alimentar ilusões no amor

Quando o assunto é amor, alguns signos do zodíaco podem acabar levando os sentimentos menos a sério em alguns momentos e alimentam a ilusão no coração dos outros.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano se adapta para alcançar seus objetivos na conquista e gosta de se divertir, o que o faz fugir de dramas e evitar problemas. Por isso, apenas para escapar uma conversa difícil com quem está se envolvendo, ele pode buscar o caminho mais fácil e que não leva todos os sentimentos em conta. Logo, a verdade aparecerá, mas ele evitará enquanto puder.

Leão

O leonino pode ser muito apaixonado e intenso quando se interessa romanticamente por alguém. No entanto, pode se entusiasmar e se deixar levar pelo momento ao ponto de fazer falsas promessas. Ao chegar neste ponto, ele irá demorar em refletir sobre o que realmente sente e pode deixar que as coisas fluam apenas por medo de ser julgado por ter se precipitado. Esta atitude pode fazer algumas pessoas perderem muito tempo com ele.

Escorpião

O escorpiano não esconde seu interesse e desejo, pois também é do grupo dos apaixonados e emocionados. Ele se apressam para fisgar o coração de alguém e nem sempre fazem isso com consciência. Quando descobrem que a compatibilidade não era das maiores e decidem dar um passo atrás, podem deixar tudo ainda mais confuso com distanciamentos abruptos e sem explicações. Além de tudo, demarcam território e não liberam um romance tão fácil.

Aquário

O aquariano é do tipo que demonstra seu interesse e o deixa claro quando este sentimento é verdadeiro, mas nem sempre ele age apenas desta forma. Quando ainda está confuso ou muito aberto a viver aventuras para deixar maus momentos para trás, este signo pode levar em conta apenas seus desejos, tomando atitudes sem pesar o que elas podem significar para o outro. Ele não se decepciona fácil e pode cair no erro de acreditar que todos são assim, o que os faz deixar alguns relacionamentos na “geladeira” a espera, sem pensar nas consequências.

