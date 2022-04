Os signos que mais vivem de coração dividido

Alguns signos podem acabar acumulando mais de um pretendente e conseguem dividir seu coração entre essas pessoas.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano atrai a atenção pela simpatia e papo, um lugar que ele ama estar, pois se encontra muito nas pessoas ao seu redor. Ele pode ser galante e acaba tendo o coração disputado, por isso facilmente se sente dividido emocionalmente entre duas pessoas. Outro ponto que favorece a confusão dos seus sentimentos, é que ele tem dificuldade em colocar um ponto final em determinados relacionamentos e eles sempre acabam voltando.

Libra

O libriano é de uma personalidade encantadora e muito sedutora, mas além disso ele enxerga o mundo em pares. Como gosta de se relacionar e se conecta emocionalmente sem limitações, pode acabar envolvido com duas pessoas. É difícil para eles estabelecer suas verdadeiras intenções e escolher, o que pode fazê-lo levar conexões paralelas sem dificuldade.

Sagitário

O sagitariano gosta de se conectar com as pessoas mundo a fora de forma livre. Ele é capaz de se aprofundar em mais de um relacionamento ao mesmo tempo, dividindo seu coração em vários pedaços, sem perder nenhuma oportunidade. No entanto, se sentem que não são valorizados o jogo vira e podem ficar decepcionados.

Capricórnio

A verdade é que o capricorniano prefere se comprometer de forma leal com alguém, mas isso não acontece com facilidade. Por isso, até esperar a conexão certa e que se encaixa naquilo que ele busca, pode nutrir diversos tipos de romances, vivendo as experiências e provando as possibilidades. Um coração dividido é melhor do que um solitário.

Peixes

O pisciano embarca de vez em seus relacionamentos e com muito sentimento, mas a verdade é que ele também pode dividir seu coração entre duas pessoas. Ele é muito romântico e idealiza contos de fadas, mas quando a realidade bate na porta, pode achar que a saída é buscar histórias que voltem a fazê-lo acreditar em fantasias. Escapam até escolherem ou serem descobertos.

